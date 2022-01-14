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Google купит офисное здание в Лондоне за $1 млрд

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Google, принадлежащий американской Alphabet Inc., сообщил, что купит офисное здание в Лондоне за $1 млрд, поскольку в компании по-прежнему верят, что работа из офиса жизненно важна для технологического гиганта.

"Совершаемая покупка символизирует нашу уверенность в офисе как в месте для межличностного сотрудничества", - заявил вице-президент компании в Великобритании и Ирландии Ронан Харрис.

Речь идет о здании Central Saint Giles в центре города, неподалеку от Британского музея. Оно было построено в 2010 году.

Google планирует провести реновацию здания, а также организовать рабочее пространство на свежем воздухе.

Кроме того, компания строит новый офис в Лондоне рядом с железнодорожным вокзалом Кингс-Кросс.

В прошлом году глава Alphabet Сундар Пичаи заявил, что Google адаптирует гибридный режим работы, при котором сотрудники будут находиться в офисе 3 дня в неделю.

В британском подразделении Google работает более 6,4 тысячи сотрудников. Совокупная вместимость новых офисных комплексов компании в Лондоне будет составлять 10 тысяч человек.

Google Лондон Британский музей Ронан Харрис Великобритания США Alphabet Central Saint Gile

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