Google купит офисное здание в Лондоне за $1 млрд

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Google, принадлежащий американской Alphabet Inc., сообщил, что купит офисное здание в Лондоне за $1 млрд, поскольку в компании по-прежнему верят, что работа из офиса жизненно важна для технологического гиганта.

"Совершаемая покупка символизирует нашу уверенность в офисе как в месте для межличностного сотрудничества", - заявил вице-президент компании в Великобритании и Ирландии Ронан Харрис.

Речь идет о здании Central Saint Giles в центре города, неподалеку от Британского музея. Оно было построено в 2010 году.

Google планирует провести реновацию здания, а также организовать рабочее пространство на свежем воздухе.

Кроме того, компания строит новый офис в Лондоне рядом с железнодорожным вокзалом Кингс-Кросс.

As part of our commitment to the UK"s growth & success, we're excited to purchase our Central Saint Giles office in London and invest in creating a more flexible future workplace. Looking forward to having space for 10,000 Googlers across our UK sites! https://t.co/x7X9B4qtuG — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 14, 2022

В прошлом году глава Alphabet Сундар Пичаи заявил, что Google адаптирует гибридный режим работы, при котором сотрудники будут находиться в офисе 3 дня в неделю.

В британском подразделении Google работает более 6,4 тысячи сотрудников. Совокупная вместимость новых офисных комплексов компании в Лондоне будет составлять 10 тысяч человек.