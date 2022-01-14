Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:55Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 038 386+2 872 249

Что произошло за день: пятница, 14 января

Хакерская атака на сайты правительства Украины, масштабные перестановки в ЦБ РФ и быстрое распространение "омикрона" в России

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сайты правительства Украины и ряда ведомств подверглись хакерской атаке. На их главных страницах были размещены сообщения провокационного характера. Утечки персональных данных украинцев из-за атаки хакеров не произошло. В Польше считают, что за этим инцидентом могут стоять российские спецслужбы, а генсек НАТО призвал усилить киберсотрудничество с Украиной.

- Начальник Радиотехнических войск ВКС арестован по делу об особо крупной взятке. Андрей Кобан находится под арестом с 11 ноября 2021 года, суд оставил его под стражей до 20 апреля.

- Правительство отложило рассмотрение в Думе законопроекта о QR-кодах. Его доработают с учетом изменившейся эпидемиологической ситуации. В закон, в частности, внесут возможность для граждан использовать вместо QR-кода отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест.

- Борис Грызлов назначен послом РФ в Белоруссии. Слухи об этом появились еще в декабре, сегодня был опубликован официальный указ президента РФ о его назначении.

- Двоих сторонников Алексея Навального внесли в реестр Росфинмониторинга. Леонид Волков и Иван Жданов попали в список организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

- Банк России объявил о самых масштабных перестановках в руководстве за всю эпоху Эльвиры Набиуллиной. В результате трое руководителей получили еще более высокие посты, двое уходят, а одна статусная фигура приходит извне.

- В России выявили уже 783 случая заражения "омикроном". Более половины выявленных случаев приходится на Москву, столичные поликлиники перешли на усиленный режим работы. Риск повторного заражения "омикроном" в пять раз выше, чем другими штаммами. Хотя большинство заразившихся переносят его как легкий грипп.

Новости по теме

Новости

Apple начала выполнять требования закона о "приземлении"

Арестован задержанный по запросу США предполагаемый хакер Муромский

В ОНК сообщили, что ректор "Шанинки" сам попросился в тюремную больницу из гражданской

Вертикали и горизонтали Центробанка пришли в движение. Обобщение

Вертикали и горизонтали Центробанка пришли в движение. Обобщение
Пандемия коронавируса

Власти РФ пояснили порядок выдачи ковид-сертификатов по антителам

ФАС возобновит отслеживание цен на нефтепродукты в регионах

ФАС возобновит отслеживание цен на нефтепродукты в регионах
Пандемия коронавируса

Риск повторного заражения "омикроном" в пять раз выше, чем другими штаммами

Пандемия коронавируса

Голикова сообщила о 783 случаях заражения "омикроном" в России

Голикова сообщила о 783 случаях заражения "омикроном" в России

"Молдовагаз" назвал причины просьбы об отсрочке выплат за российский газ

"Молдовагаз" назвал причины просьбы об отсрочке выплат за российский газ

Сергей Швецов уйдет из Банка России

Сергей Швецов уйдет из Банка России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });