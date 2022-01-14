Что произошло за день: пятница, 14 января

Хакерская атака на сайты правительства Украины, масштабные перестановки в ЦБ РФ и быстрое распространение "омикрона" в России

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сайты правительства Украины и ряда ведомств подверглись хакерской атаке. На их главных страницах были размещены сообщения провокационного характера. Утечки персональных данных украинцев из-за атаки хакеров не произошло. В Польше считают, что за этим инцидентом могут стоять российские спецслужбы, а генсек НАТО призвал усилить киберсотрудничество с Украиной.

- Начальник Радиотехнических войск ВКС арестован по делу об особо крупной взятке. Андрей Кобан находится под арестом с 11 ноября 2021 года, суд оставил его под стражей до 20 апреля.

- Правительство отложило рассмотрение в Думе законопроекта о QR-кодах. Его доработают с учетом изменившейся эпидемиологической ситуации. В закон, в частности, внесут возможность для граждан использовать вместо QR-кода отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест.

- Борис Грызлов назначен послом РФ в Белоруссии. Слухи об этом появились еще в декабре, сегодня был опубликован официальный указ президента РФ о его назначении.

- Двоих сторонников Алексея Навального внесли в реестр Росфинмониторинга. Леонид Волков и Иван Жданов попали в список организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

- Банк России объявил о самых масштабных перестановках в руководстве за всю эпоху Эльвиры Набиуллиной. В результате трое руководителей получили еще более высокие посты, двое уходят, а одна статусная фигура приходит извне.

- В России выявили уже 783 случая заражения "омикроном". Более половины выявленных случаев приходится на Москву, столичные поликлиники перешли на усиленный режим работы. Риск повторного заражения "омикроном" в пять раз выше, чем другими штаммами. Хотя большинство заразившихся переносят его как легкий грипп.