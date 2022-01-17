Источник сообщил о росте добычи "Газпрома", несмотря на мягкую погоду

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча газа "Газпрома" в начале января растет по отношению к средней за январь 2021 года примерно на 2%, свидетельствуют данные отраслевой статистики, с которой ознакомился "Интерфакс".

Текущий уровень добычи газа "Газпрома" (в середине января) находится выше 1540 млн куб. м в сутки. В январе 2021 года компания в среднем добывала 1515 млн кубометров газа в сутки, а в декабре 2021 года - 1523 млн кубометров.

При этом на рынках сбыта "Газпрома" сейчас очень мягкие погодные условия. В России в январе 2022 года погода на 4 градуса теплее, чем годом ранее, в Европе - почти на два градуса теплее.