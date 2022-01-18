Рынок акций РФ после позитивного старта торгов вернулся к снижению из-за геополитики

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после позитивного старта утренней сессии на фоне выросшей нефти (Brent превысила $87 за баррель) вернулся к снижению под давлением распродаж из-за сохраняющейся геополитической напряженности вокруг России; индекс МосБиржи откатился в район 3520 пунктов после локального роста в район 3580 пунктов.

К 08:35 по Москве индекс МосБиржи составил 3521,47 пункта (-1,1%, максимум сессии - 3578,23 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар США вырос до 76,22 руб./$1 (+0,13 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-2,6%), акции "Норникеля" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-1,7%), Polymetal (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), Сбербанка (-1,5% и -1,5% "префы"), "Магнита" (-1,4%), ВТБ (-1,3%), "РусГидро" (-1,3%), "Аэрофлота" (-0,9%), Московской биржи (-0,8%), "ММК" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), расписки OZON (-0,8%), бумаги "Яндекса" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), UC Rusal (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), акции "Татнефти" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 08:35 составил 10,12 млрд рублей (из них 3,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,72 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,11 млрд рублей на акции "Норникеля").

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5% к уровню минувшей пятницы).

Цены на нефть поднимаются во вторник на фоне возросшей геополитической напряженности, Brent торгуется выше $87 за баррель - на максимуме с октября 2014 года.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 08:35 в понедельник составила $87,38 за баррель (+1% и +0,5% в понедельник), февральский фьючерс на WTI стоит $84,98 за баррель (+1,4% и +0,7% накануне).

Накануне стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В нанесении этих ударов власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов.

В результате атаки произошел взрыв, который затронул три нефтяные цистерны в Абу-Даби. Кроме того, пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.