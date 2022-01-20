Индекс МосБиржи превысил 3500 пунктов во главе со Сбербанком

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи на утренней сессии в четверг продолжил коррекционное восстановление и превысил рубеж 3500 пунктов на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и в ожидании свежих политических новостей относительно ситуации вокруг России и Украины; лидерами роста выступают бумаги Сбербанка.

К 08:53 индекс МосБиржи составил 3503,79 пункта (+2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,9%.

Доллар стоит 76,11 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+3,4% и +3,9% "префы"), ВТБ (+2,8%), "Норникеля" (+2,8%), ПАО "Полюс" (+2,5%), АФК "Система" (+2,4%), "Аэрофлота" (+2,3%), Московской биржи (+2,3%), "Северстали" (+2,3%), "АЛРОСА" (+2,2%), "Газпрома" (+2,2%), "Роснефти" (+2,1%), "Магнита" (+2%), "ММК" (+1,9%), "Татнефти" (+1,8%), Polymetal (+1,8%), "Яндекса" (+1,7%), "МТС" (+1,6%), "НЛМК" (+1,4%), расписки TCS Group (+1,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), UC Rusal (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 08:53 по московскому времени составил 16,82 млрд рублей (из них 5,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,72 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,1 млрд рублей на акции "Норникеля").