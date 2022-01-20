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Сбербанк раскрыл планы по выкупу своих акций для программы мотивации сотрудников

Сбербанк раскрыл планы по выкупу своих акций для программы мотивации сотрудников
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В течение 2022-2025 гг АО "Сбербанк КИБ" (дочерняя компания ПАО Сбербанк) приобретет на рынке обыкновенные акции ПАО Сбербанк на сумму до 50 млрд рублей для реализации программы долгосрочного вознаграждения работников. Соответствующее решение было принято правлением ПАО Сбербанк, сообщается в пресс-релизе банка.

Покупка будет происходить на Московской бирже и через внебиржевой рынок. Покупка акций не распространяется на депозитарные расписки на обыкновенные акции ПАО Сбербанк.

Программа долгосрочной мотивации акциями сотрудников Сбербанка

Программа была принята в банке в 2021 году. В рамках первого цикла программы ее участниками стали более 1000 ключевых сотрудников компании - от экспертов до вице-президентов.

Она реализуется трехлетними циклами с осуществлением ежегодных промежуточных выплат, циклы запускаются раз в год. Для первого цикла программы, начатого в конце 2021 года, будут использованы уже имеющиеся в группе акции. Портфель акций, сформированный в результате приобретения, будет использован в следующих циклах программы.

На балансе группы были собственные акции Сбербанка, выкупленные у акционеров, на 30 сентября 2021 года на сумму 26,6 млрд рублей (на 31 декабря 2020 года - на 14,4 млрд рублей).

В Сбербанке с 2015 года действовала долгосрочная программа поощрения ключевого управленческого персонала. Она была основана на стоимости акций банка, но выплаты осуществлялись денежными средствами.

Сбербанк

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