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АСВ намерено взыскать с экс-владельца Пробизнесбанка убытки в суде Лихтенштейна

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий Пробизнесбанка, направило в Княжеский суд Лихтенштейна заявление о взыскании с контролировавшего кредитную организацию Сергея Леонтьева 27,4 млрд рублей убытков.

Как говорится в сообщении на сайте АСВ, денежные средства также предполагается взыскать с компаний, подконтрольных Леонтьеву - HOLDCO LTD и Wonderworks Investments Limited.

В октябре прошлого года Княжеский суд удовлетворил заявление банка и принял обеспечительные меры в отношении активов Леонтьева и подконтрольных ему компаний.

Леонтьеву, президенту группы "Лайф" и Пробизнесбанка, принадлежало около 40% банка. В августе 2015 года Банк России отозвал у него лицензию, а в октябре банк был признан банкротом. Отзыв лицензии ЦБ РФ объяснял высокорискованной политикой банка, связанной с вложениями в низкокачественные активы.

По версии АСВ, контролирующие банк лица выводили ликвидные активы через кредиты техническим юрлицам и приобретение неликвидных ценных бумаг.

В 2017 году Следственный комитет РФ возбудил в отношении бывшего руководства Пробизнесбанка уголовное дело о хищении из кредитной организации более 25 млрд рублей.

Глава АСВ Юрий Исаев в интервью "Интерфаксу" в июне 2021 года говорил, что у Леонтьева нет активов в России.

"Идет борьба вокруг $120 млн, арестованных в Лихтенштейне. Хорошо бы, чтобы мы смогли забрать эти деньги в конкурсную массу Пробизнесбанка. Если не получится, то не исключено, что эти деньги могут отправиться в доход княжества - это нельзя исключать. Посмотрим, что будет дальше. У Сергея Леонтьева просто отсутствуют активы в Российской Федерации. Нас часто спрашивают, отчего такую позицию заняли по отношению к нему лично в России и не судимся с ним здесь? Просто потому, что нет активов. Мы понимаем, что у Леонтьева есть активы в США, есть активы в Лихтенштейне, есть активы на Кипре, есть активы в Новой Зеландии и еще где-то. Это разные юрисдикции с разными подходами. Работа непростая, нелинейная", - говорил он.

АСВ Сергей Леонтьев

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