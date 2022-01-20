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Компания "Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за январь

Компания "Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за январь
Фото: Вениамин Демидецкий/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Компания "Молдовагаз" в полном объеме выплатила "Газпрому" аванс за январь в размере $63 млн, сообщила ее пресс-служба.

"Сумма перевода составила $34,375 млн, и является финальным траншем из $63 млн, подлежащих к оплате за этот период", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, погашение авансового платежа в полном объеме стало возможным "благодаря поддержке правительства Республики Молдова, включая выделение 469 млн леев (около $26 млн) компенсации за природный газ в качестве аванса, отсрочке выплаты НДС (около $8,8 млн) в госбюджет и перечислений компании "Энергоком"".

Принятие правительством Молдавии решений и осуществление выплат в срочном порядке стали возможны благодаря тому, что в четверг парламент принял решение о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 60 дней. В этой ситуации решения комиссии по чрезвычайному положению вступают в силу немедленно.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября прошлого года. Согласно договору, "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц.

Ранее "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что авансовый платеж за январь не был сделан вовремя.

Молдовагаз Газпром Молдавия

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