Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:21Заразились
на 20.01В России 10 938 261+38 850В мире 337 891 706+3 790 099

Brent подешевела до $88,32 за баррель

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются в четверг, оставаясь вблизи семилетних максимумов в преддверии официальных данных об изменении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

К 18:15 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,14%) - до $88,32 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,18 (0,21%) - до $85,78 за баррель.

Срок действия февральских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в четверг. Цена более активно торгуемых мартовских фьючерсов на WTI выросла на $0,14 (0,16%), до $85,94 за баррель.

"Неудивительно, что рынок взял передышку после столь впечатляющей динамики, которая наблюдалась с начала года", - сказал глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Уоррен Питерсон.

Внимание рынка направлено на официальные данные о запасах топлива в США, которые Управление энергетической информации (EIA) страны представит позднее в четверг. Данные публикуются на день позже обычного, поскольку понедельник в США был выходным днем.

Обнародованные в среду данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов на 1,404 млн баррелей на прошлой неделе после снижения на 1,077 млн баррелей неделей ранее.

Также 19 января Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть на 2022 год на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 3,3 млн б/с. В 2021 году спрос в мире, по оценкам агентства, увеличился на 5,5 млн б/с - это на 200 тыс. б/с больше, чем прогнозировалось ранее. По расчетам аналитиков, в 2021 году спрос на нефть составил 96,4 млн б/с, а в 2022 году он увеличится до 99,7 млн б/с.

Brent WTI API Минэнерго США Кушинг

Новости

Компания "Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за январь

Компания "Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за январь

Черный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалют

Черный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалют

"Яндекс" проиграл суд об охране знака "Афиша рестораны"

"Яндекс" проиграл суд об охране знака "Афиша рестораны"

Сбербанк раскрыл планы по выкупу своих акций для программы мотивации сотрудников

Сбербанк раскрыл планы по выкупу своих акций для программы мотивации сотрудников

Внешний долг РФ в 2021 году увеличился до $478,2 млрд

Внешний долг РФ в 2021 году увеличился до $478,2 млрд

ЦБ не будет запрещать россиянам покупку криптовалюты в иностранных юрисдикциях

Дело Baring Vostok

Кассационный суд отменил запрет определенных действий для Майкла Калви

Кассационный суд отменил запрет определенных действий для Майкла Калви

ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России

ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России

Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

Цена нефти Urals впервые с октября 2014 года превысила $90/баррель

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });