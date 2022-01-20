Brent подешевела до $88,32 за баррель

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются в четверг, оставаясь вблизи семилетних максимумов в преддверии официальных данных об изменении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

К 18:15 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,14%) - до $88,32 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,18 (0,21%) - до $85,78 за баррель.

Срок действия февральских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в четверг. Цена более активно торгуемых мартовских фьючерсов на WTI выросла на $0,14 (0,16%), до $85,94 за баррель.

"Неудивительно, что рынок взял передышку после столь впечатляющей динамики, которая наблюдалась с начала года", - сказал глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Уоррен Питерсон.

Внимание рынка направлено на официальные данные о запасах топлива в США, которые Управление энергетической информации (EIA) страны представит позднее в четверг. Данные публикуются на день позже обычного, поскольку понедельник в США был выходным днем.

Обнародованные в среду данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов на 1,404 млн баррелей на прошлой неделе после снижения на 1,077 млн баррелей неделей ранее.

Также 19 января Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть на 2022 год на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 3,3 млн б/с. В 2021 году спрос в мире, по оценкам агентства, увеличился на 5,5 млн б/с - это на 200 тыс. б/с больше, чем прогнозировалось ранее. По расчетам аналитиков, в 2021 году спрос на нефть составил 96,4 млн б/с, а в 2022 году он увеличится до 99,7 млн б/с.