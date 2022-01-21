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Американские индексы вновь снизились, не сумев удержать дневной рост

Ведется подготовка к испытательным полетам

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы, активно поднимавшиеся в ходе торгов в четверг, завершили торги в значительном минусе, несмотря на снижение доходности гособлигаций и сильные квартальные отчетности крупных компаний.

Индекс Dow Jones снизился по итогам пятой сессии кряду, Nasdaq Composite углубился в коррекцию, в которую он вступил накануне впервые с марта прошлого года.

Аналитики связывают слабость американского рынка акций в начале года с опасениями, что Федеральная резервная система будет гораздо более агрессивно, чем ожидалось ранее, повышать ставки и реализовывать иные меры ужесточения денежно-кредитной политики в попытках обуздать высокую инфляцию.

Не помогло Уолл-стрит даже снижение доходности государственных облигаций США, хотя обычно это поддерживает более рисковые активы, включая акции. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг опускалась до 1,812% с 1,826% днем ранее.

"Это было довольно дико, - сказал старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя. - Рост в акциях еще вернется, но кажется, сейчас закончилась пандемийная тенденция покупать любое снижение, не оглядываясь".

В центре внимания инвесторов также находится финансовая отчетность компаний за минувший квартал.

Авиакомпания United Airlines Holdings в четвертом квартале сократила чистый убыток и увеличила выручку, однако ее акции подешевели в четверг на 3,4% в четверг в связи с пессимистичным прогнозом относительно объема авиаперевозок.

Бумаги конкурирующей American Airlines Group снизились в цене на 3,2%, хотя перевозчик сократил чистый убыток более чем в два раза по итогам прошлого квартала и резко повысил выручку, причем оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

В минувшем году American Airlines перевезла свыше 165 млн пассажиров - больше, чем любая другая американская авиакомпания, говорится в ее пресс-релизе.

Цена акций Alcoa выросла на 2,7%. Американская алюминиевая компания существенно увеличила чистый убыток в октябре-декабре из-за расходов на реструктуризацию, однако зафиксировала рекордную чистую прибыль по итогам всего 2021 года.

Котировки акций нефтесервисной компании Baker Hughes Co. подскочили на 1,6% благодаря лучшей, чем ожидалось, квартальной выручке. Тем временем чистая прибыль компании в прошлом квартале упала на 55%.

Капитализация Travelers Cos. поднялась на 3,2% после того, как одна из крупнейших компаний в сфере страхования недвижимости и от несчастного случая в США отчиталась о небольшом росте прибыли в четвертом квартале, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Union Pacific Corp. увеличилась на 1,1%. В четвертом квартале 2021 года железнодорожный оператор увеличил чистую прибыль на 24% и выручку на 11,5%, что оказалось лучше прогнозов.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе подскочило на 55 тыс. и составило 286 тыс. Показатель оказался максимальным с середины октября, темпы роста - рекордными с июля.

Между тем продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре уменьшились на 4,6% за месяц и составили минимальные за четыре месяца 6,18 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR).

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии понизилось на 0,89% и составило 34715,39 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Dow Inc. (-3,4%), Intel Corp. (-3%) и Home Depot Inc. (-2,8%).

Standard & Poor's 500 снизился на 1,1% - до 4482,73 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,3% и составил 14154,02 пункта.

Dow Jones S&P 500 Nasdaq

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