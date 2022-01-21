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Арендодатели квартир в Москве отказывают двум потенциальным съемщикам из трех

Арендодатели квартир в Москве отказывают двум потенциальным съемщикам из трех
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Москве арендодатель соглашается сдать квартиру только одному из трех потенциальных квартиросъемщиков, говорится в исследовании ЦИАН. Еще летом 2021 года отказ получали только половина (52%) соискателей. Осенью с началом делового сезона доля отказов увеличилась до 64%.

"Рантье отказывают в заселении двум из трех арендаторов. На фоне новой волны пандемии больше отказов стали получать сотрудники медицинской сферы, семейные люди с детьми, сложнее теперь заселиться и с домашними животными", - выяснили аналитики.

Даже снижение спроса в декабре 2021 года-январе 2022 года не смягчило арендодателей, процент отказов относительно осени сократился всего на 4 п.п. - до 60%.

В локдаун 2020 года процент отказов в Москве был около 33%.

Самые лояльные к потенциальным арендаторам рантье предлагают квартиры за МКАД. Например, в Троицком округе (новая Москва) готовы заселить 55% всех обратившихся за арендой против 33% в среднем по рынку. Также идут навстречу при поиске квартиры в аренду и собственники квартир в ЦАО (53%), но здесь это связано с общей невысокой платежеспособностью, считают эксперты компании. По их данным, самые лояльные рантье в дорогих районах - Якиманка (93% заявок одобрены) и Басманный (71%).

Собственники с самыми строгими требованиями сдают жилье в СВАО (30% одобренных заявок), ЮВАО (31%) и ВАО (33%).

Примечательно, что выросли не только требования, но и ставки аренда. Так, средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве за год стала выше на 27% (48,2 тысячи в месяц в январе 2022 года), для двухкомнатных квартир рост составил 28% (69,6 тысячи).

Арендодатели стали требовательней за счет снижения конкуренции, отметил руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.

"Всего за год выбор (количество объявлений) в долгосрочную аренду сократился в Москве на 80%, в Санкт-Петербурге - в два раза. Поэтому рантье и завышают требования на фоне высокой активности из-за меньшей доступности ипотечного кредитования и все большего числа желающих арендовать, а не покупать квартиру", - объяснил он.

Москва ЦИАН Алексей Попов коронавирус ЦАО Троицкий округ Якиманка Басманный район

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