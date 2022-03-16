Около 60% арендодателей в Москве просят наличные от квартиросъемщиков

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Москве около 60% арендодателей жилья настаивают на наличной форме расчетов, говорится в исследовании "Инком-Недвижимость". Предложение на рынке аренды увеличилось, но цены не снижаются.

"Сегодня 60% наймодателей предпочитают принимать арендные выплаты наличными, тогда как в стабильных условиях таких насчитывается не более 30%. При этом многие хотели бы организовать оплату с привязкой к валюте, но обстоятельства складываются против", - отметили эксперты.

По их данным, с начала марта число предложений сдать квартиру увеличилось на 28%. Оттока арендаторов из Москвы не наблюдается.

"Обычно пополнение предложения в секторе аренды - циклический процесс, и как раз весной идет первый прилив (когда активизируются арендодатели московских квартир на дачный период). С другой стороны, некоторые собственники, которые планировали когда-нибудь в среднесрочной перспективе сдавать жилье, решили не откладывать", - рассказывают эксперты компании.

Так в сегмент найма в числе прочих активно поступают квартиры, приобретенные в период ажиотажного покупательского спроса в 2021 году - например, лоты с отделкой в новостройках. При этом объекты, перешедшие из продажи в аренду, составляют не более 6% в экспозиции найма.

В "Инкоме" также отмечают, что арендное жилье не дешевеет. Усредненная ставка найма старомосковского жилья сегодня сохраняется на уровне февраля и составляет 47 480 рублей в месяц.