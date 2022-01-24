Расписки Fix Price выросли почти на 5% на новостях о buyback объемом до 4 млрд руб.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Расписки Fix Price утром в понедельник растут почти на 5% на новостях о планах компании провести выкуп своих депозитарных расписок на сумму до 4 млрд рублей на протяжении периода до шести месяцев.

На Московской бирже к 10:24 расписки Fix Price выросли до 411,5 рубля (+4,8%), объем торгов превысил 171 млн рублей.

Ожидается, что сделки в рамках программы buyback начнут совершаться ориентировочно 24 января, программа продлится примерно до 23 июля 2022 года, говорится в сообщении Fix Price.

Выкупленные GDR перейдут в разряд казначейских и могут использоваться, в частности, для выполнения обязательств компании в рамках возможного запуска программы мотивации сотрудников или могут быть впоследствии погашены.

"В текущих экономических условиях и ситуации на рынках капитала компания считает, что ее рыночная капитализация не отражает фундаментальную стоимость бизнеса. В подобной ситуации мы видим возможность для распределения денежных средств среди держателей GDR посредством реализации программы", - говорится в сообщении.