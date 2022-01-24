АСВ добилось частичного ареста имущества экс-руководства "Приско капитал банка"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) об аресте имущества физлиц, ранее контролировавших московский "Приско капитал банк", в рамках иска на сумму 1,2 млрд рублей.

В размещенном на сайте постановлении суда говорится, что апелляционный суд арестовал имущество и денежные средства Игоря Посошкова, Андрея Сычева и Татьяны Гранкиной на сумму 1,2 млрд рублей у каждого, а также Ирины Дабижа - в пределах 6,2 млн рублей. Денежные средства арестованы за исключением средств прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении, установленного в соответствующем регионе РФ для соответствующих категорий населения.

Суд также запретил Росрегистрации России проводить регистрационные действия с частью недвижимости должников.

Как следует из картотеки суда, суд, таким образом, частично отменил определение Арбитражного суда Москвы, который 22 октября 2021 года отказал АСВ в принятии мер обеспечения.

"Заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении требований конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер", - говорилось в оспариваемом определении суда, размещенном на сайте.

Ходатайство АСВ рассматривалось в рамках иска агентства о привлечении к субсидиарной ответственности 7 экс-руководителей банка в размере 1,2 млрд рублей.

Среди ответчиков бывшие председатель правления Максим Висков, его заместители Посошков и Елена Сычева, член совета директоров банка Андрей Джура, главбух Дабижа.

Это не первое рассмотрение дела.

Верховный суд РФ в апреле 2019 года подтвердил решение судов нижестоящих инстанций, отказавших АСВ в аресте имущества. Отказав в принятии обеспечительных мер, суды трех инстанций исходили из необоснованности заявления, указав на неподтвержденность доводов АСВ, отмечалось в определении ВС РФ.

При следующем рассмотрении Арбитражный суд Московского округа 15 сентября 2020 года оставил в силе отказ АСВ в аресте имущества ответчиков.

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Приско капитал банка" 29 июня 2016 года.

Арбитражный суд Москвы 8 августа 2016 года по заявлению ЦБ РФ признал несостоятельным (банкротом) "Приско капитал банк". Суд открыл конкурсное производство в отношении банка и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Выступая тогда на заседании, представители Банка России и временной администрации сообщили, что на дату отзыва лицензии активы банка составляли около 601,4 млн рублей, обязательства – порядка 2,3 млрд рублей. Таким образом, обязательства превышали размер активов более чем на 1,5 млрд рублей.

Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, банк полностью утратил собственные средства (капитал). При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа в части запретов на осуществление отдельных операций, направленных на защиту интересов вкладчиков банка, отмечал регулятор.

"Приско капитал банк" по итогам первого квартала 2016 года занимал 335-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", по объему средств физлиц он находился на 366-м месте (2,6 млрд рублей).