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Ford прекратил принимать заказы на новый пикап Maverick из-за огромного спроса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ford Motor приостановил прием заказов на новую модель пикапа Maverick в США из-за огромного спроса, сообщает The Wall Street Journal.

Компания сообщила дилерам, что заказы на Maverick больше приниматься не будут, и пообещала возобновить прием заявок летом, пишет WSJ.

Модель Maverick 2023 года была представлена прошлой осенью. Это бюджетная версия по сравнению с другими моделями – цены на нее начинаются от $20 тыс. Она пользовалась большим спросом среди потребителей, поскольку цены на новые автомобили в США резко выросли. Кроме того, на фоне дефицита микрочипов автопроизводители сократили предложение недорогих моделей, чтобы максимизировать выпуск дорогих автомобилей, приносящих большую прибыль.

Средняя цена новой машины в США в прошлом году подскочила на 13%, до рекордных $40,5 тыс., по данным исследовательской компании J.D. Power. Как свидетельствует индекс Cox Automotive и Moody's Analytics, покупка нового автомобиля обходится американцам в 43 средние недельные зарплаты, хотя до этого показатель колебался в районе 32-36 недель в течение десяти лет.

Среднемесячный платеж за новую машину в декабре вырос на 20% до рекордных $688 в месяц, по оценке Cox.

Акции Ford падают на 4,6% в начале торгов в понедельник. За последние 12 месяцев капитализация компании взлетела на 74%, до $82,5 млрд.

Ford США

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