Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 354 959 680+3 581 565

Нефть Brent подорожала до $87,65 за баррель

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки продолжили повышаться в ходе торгов во вторник на фоне опасений относительно возможных перебоев поставок с Ближнего Востока и из Восточной Европы, а также благодаря сигналам сохранения высокого спроса на топливо.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 подорожали на $1,38 (1,6%) - до $87,65 за баррель.

ЭкономикаBloomberg представил 4 прогноза по ценам на нефть в зависимости от исхода переговоров с ИраномЧитать подробнее

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на $1,42 (1,7%) - до $84,73 за баррель.

Накануне обе марки подешевели почти на 2% на фоне укрепления курса доллара США.

Оптимизм инвесторов поддерживают данные о сильном спросе на нефть в Индии, третьем по величине потребителе этого топлива в мире. Индийский импорт достиг по итогам декабря годового максимума: поставки выросли на 7,1% к ноябрю (до 19,65 млн тонн), к допандемийному декабрю 2019 года рост составил 5%.

Ранее стало известно, что НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских сил вблизи Украины. Кремль осудил такие действия.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы запустили две баллистические ракеты по Абу-Даби, их сумели перехватить силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов. В ответ войска ОАЭ разрушили пусковую площадку, откуда был произведен удар, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Минобороны ОАЭ.

Во вторник рынок ждет публикации данных о запасах углеводородов в США от Американского института нефти (API). Официальный отчет Минэнерго будет обнародован в среду.

"Нефтяные цены продолжат расти до конца февраля, однако в течение года возможны периодические ослабления, поскольку инвесторы выводят денежные средства и вкладывают их в укрепляющийся фондовый рынок США", - говорят эксперты Rystad.

нефть

Новости по теме

Новости

Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"

Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"

Taiwan Semiconductor стала самой дорогой компанией Азии

Taiwan Semiconductor стала самой дорогой компанией Азии

Банкам РФ грозят штрафы за переводы нарушителям закона о "приземлении"

Банкам РФ грозят штрафы за переводы нарушителям закона о "приземлении"

ФАС выступила против введения минимальной цены на пиво

Молдавия грозит расторгнуть договор с "Газпромом" в случае отказа проводить аудит долга

Молдавия грозит расторгнуть договор с "Газпромом" в случае отказа проводить аудит долга

В Минфине предложили регулировать, а не запрещать обращение криптовалют

Произошел сбой электроснабжения по всему энергокольцу Центральной Азии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });