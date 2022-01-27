Рубль слегка снизился к доллару и почти не изменился к евро на старте торгов

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Доллар США слегка растет, евро практически не меняется на старте торгов "Московской биржи" в четверг утром, рубль незначительно снизился к бивалютной корзине на фоне снижающихся цен на нефть и низкого интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,44 - 79,62 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 79,615 руб./$1 (+19,75 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,33 руб./EUR1 (-7 копеек к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,72 копеек к уровню закрытия 26 января, до 83,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 67,13 копеек выше уровня действующего официального курса, евро - на 17,89 копеек выше официального курса.

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