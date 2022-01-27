"Лента" в 2021 г. увеличила онлайн-продажи в три раза до 19,3 млрд рублей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "Лента" по итогам 2021 года увеличила онлайн-продажи более чем в три раза (на 208%) – до 19,34 млрд рублей с 6,269 млрд рублей в 2020 году.

В частности, продажи через партнеров выросли в два раза – до 10,625 млрд рублей с 5,259 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Собственные сервисы "Ленты" продемонстрировали более высокие темпы роста. Так, продажи сервиса доставки "Лента онлайн" повысились более чем в девять раз (на 813%), до 8,085 млрд рублей с 886 млн рублей годом ранее. Продажи через сервис click & collect выросли в пять раз (на 406%), до 631 млн рублей.

Общее количество выполненных заказов увеличилось в 3,2 раза, до 10,442 млн. Число заказов, выполненных партнерами, составило 5,875 млн (рост в 2,3 раза).

Размер среднего чека сократился на 4%, до 1,852 тыс. рублей, в том числе при доставке через партнеров – на 11%, до 1,808 тыс. рублей. При этом средний чек собственного сервиса ритейлера "Лента онлайн" вырос на 29%, до 1,883 тыс. рублей.

В IV квартале онлайн-продажи "Ленты" увеличились в 2,3 раза (на 128%), до 7,033 млрд рублей. Продажи через партнеров повысились на 60%, до 3,619 млрд рублей. Продажи "Лента онлайн" выросли в 4,4 раза (на 343%), до 3,228 млрд рублей. Продажи по системе click & collect увеличились на 80%, до 186 млн рублей.

Средний чек вырос на 6%, до 1,96 тыс. рублей, в том числе в сервисе "Лента онлайн" – на 33%, до 2,083 тыс. рублей.

Количество онлайн-заказов в IV квартале выросло в 2,1 раза (на 114%), до 3,587 млн, в том числе число заказов, выполненных партнерами, – на 68%, до 1,962 млн. Собственный сервис компании "Лента онлайн" нарастил число заказов в 3,3 раза (на 233%), до 1,55 млн.

В IV квартале доля онлайн-продаж в розничных продажах "Ленты" продолжила расти и достигла 4,9%, а собственные онлайн-продажи составили 48,5% от общего объема онлайн-продаж, отметила компания.

"Лента" – четвертый по размеру выручки ритейлер в России и крупнейшая сеть гипермаркетов. Выручка компании по итогам 2021 года выросла на 8,6%, до 483,6 млрд рублей.