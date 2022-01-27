Европа в январе полагается на запасы в ПХГ, СПГ и спот после шока декабрьских цен на газ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Поведение импортеров российского газа в январе 2022 года объясняется превышением контрактных цен над котировками спотового рынка, отмечает инвестиционный банк "Синара" в записке по итогам встречи с руководством "Газпрома".

Концерн ранее сообщил, что за первые 15 дней января 2022 года экспорт в страны дальнего зарубежья снизился на 41% – до 5,4 млрд куб. м.

Причина поведения покупателей

"Около 50% объема реализуется по ценам "на месяц вперед", а в декабре средняя цена форвардных контрактов "на месяц вперед" на хабе TTF превышала $1300/тыс. куб. м (в течение нескольких дней она даже подскочила выше $2000/тыс. куб. м), что оказало давление на объемы спроса", - объясняют аналитики.

"Динамика продаж должна улучшиться в феврале и марте. При текущих котировках форвардов ожидается восстановление объемов газового экспорта в следующем месяце", - пишет "Синара".

Несмотря на довольно мягкую погоду, Европа в январе активно расходует запасы газа из подземных хранилищ (за 25 дней января 2022 года средний расход на 28% выше, чем в среднем за предыдущие пять лет). Импорт СПГ в январе 2022 года растет в 2,6 раза к прошлому году (до 10,1 млрд куб. м), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Запасы в Европе

По итогам газовых суток 25 января запасы в ПХГ Европы упали до 40,93%. Это на 15,6 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет.

Достигнутый уровень запасов скорее соответствует отметке на конец сезона отбора, а не середины зимы. За всю историю наблюдений Gas Infrastructure Europe (с 2011 года) средний уровень запасов на конец сезона отбора составляет 36% (максимум был в 2020 году - 53,96%, в 2018 году пока что зафиксирован исторический минимум в 18,56%, но в этом году этот рекорд будет обновлен).

Отбор продолжится еще два месяца: февраль и март, последний российские газовики прямо называют еще одним месяцем зимы. "Меняется сезонный профиль поставок. Март стал полноправным зимним месяцем", - сказал ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Несмотря на то, что в ПХГ Европы остается еще порядка 44 млрд куб. м газа, по мере опустошения резервуаров максимальная суточная производительность хранилищ снижается и при необходимости газовикам будет сложнее оперативно вывести в систему максимальный объем газа.

Яркий пример управления поставками

Один из наиболее показательных примеров активного управления поставками газа демонстрирует Польша. Ее контракт с "Газпромом" по решению суда переведен на рыночный индекс. Временной базис индекса стороны не уточняли, но поведение польского импортера указывает, что это тоже может быть контракт на "месяц вперед".

С января Польша почти закрылась от газа с востока: за 26 дней месяца через все пункты приема (на границе с Белоруссией и Украиной) было получено 274 млн куб. м газа, тогда как в декабре через них прошло 1,642 млрд куб. м топлива.

При этом республика активно импортирует газ из Германии – за 26 дней января она получила 0,5 млрд куб. м газа. При этом чем ниже цена на спотовом рынке, тем больше импорт газа из Германии.

Расход газа из хранилищ за 25 дней января вырос до 549 млн куб. м после 375 млн куб. м за весь декабрь. Уровень запасов газа в ПХГ Польши сейчас один из самых высоких на континенте – свыше 70%.

Поступление "молекул свободы" – СПГ с польского регазификационного терминала в январе – сокращается примерно на треть по отношению к декабрю и на 18% год к году.