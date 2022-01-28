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Кабмин поддержал запрет на выдачу ряда потребкредитов по плавающей ставке

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ вынесло положительное заключение на депутатский законопроект, который запрещает с 1 апреля 2022 г. выдачу гражданам определенных категорий кредитов по плавающей ставке.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом представленных замечаний", - говорится в заключении, опубликованном в электронной базе данных парламента.

Замечания кабинета министров касаются необходимости убрать из документа ряд корреспондирующих поправок в закон о кредитных историях, так как они нецелесообразны. Кроме того, согласно законопроекту, при увеличении значения переменной процентной ставки по договору потребительского кредита кредитор не вправе увеличить срок возврата кредита более чем на одну четверть от срока, установленного на дату заключения договора. Для соблюдения баланса интересов кредитора и заемщика правительство предлагает в данном случае предусмотреть возможность увеличения срока возврата кредита только с согласия заемщика и не более чем на 4 года.

Запрет применения плавающей ставки для потребкредитов

Как сообщалось, законопроект (N1212906-7) был внесен в парламент в июле 2021 г.

Документ предусматривает, что запрет применения плавающей ставки для потребительских кредитов, включая ипотеку, будет распространяться на:

- кредиты, сумма которых ниже минимального установленного правительством по согласованию с ЦБ размера (с учетом региональных особенностей);

- кредиты на срок свыше 20 лет;

- кредиты на срок меньше 1 года.

Если сумма кредита будет находиться в диапазоне устанавливаемых правительством минимальной и максимальной величин, то значение плавающей ставки определяется с учетом следующего:

- максимальный размер плавающей ставки не может превышать усыновленное в договоре значение, увеличенное на 1/3, но не более чем на 4 процентных пункта;

- заемщик вправе в течение срока действия договора при увеличении плавающей ставки потребовать изменить его условия в части увеличения срока возврата кредита;

- при увеличении плавающей ставки срок возврата кредита не может быть продлен более чем на одну четверть от срока, установленного на дату заключения договора.

В том случае, если объем выдаваемых банками и некредитными финансовыми организациями кредитов с плавающей ставкой будет сопряжен с рисками для финансовой устойчивости банковской системы, Банк России сможет установить максимальную допустимую долю кредитов с переменной ставкой.

С идеей ограничить выдачу розничных кредитов с плавающей ставкой выступил ЦБ, который подготовил специальный консультативный доклад для обсуждения с рынком. Банк России пришел к выводу, что полный запрет плавающих ставок снижает возможности расширения кредитования, поэтому регулирование должно действовать для определенного вида кредитов.

Правительство РФ

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