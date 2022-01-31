ВВП еврозоны в 2021 году вырос на 5,2%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2021 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, показали предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). Всего в 2021 году экономика как еврозоны, так и ЕС выросла на 5,2%.

В годовом выражении ВВП еврозоны увеличился на 4,7%.

Эксперты в среднем прогнозировали рост экономики на 0,3% относительно третьего квартала 2021 года и на 4,7% к четвертому кварталу 2020 года.

По пересмотренным данным, в июле-сентябре ВВП еврозоны увеличился на 2,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Ранее сообщалось о повышении показателя на 2,2%. В годовом выражении экономика выросла на 3,9%, как и сообщалось ранее.

ВВП ФРГ в четвертом квартале сократился на 0,7% в то время, как экономика Франции выросла на 0,7%, Италии - на 0,6%, Испании - на 2%.

ВВП государств Евросоюза в сентябре-декабре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 4,8% в годовом выражении.

Всего в 2021 году экономика как еврозоны, так и ЕС выросла на 5,2% по сравнению с 2020 годом, показали предварительные данные.

Это первая из трех оценок динамики ВВП еврозоны за минувший квартал и за год, представленная Eurostat. Вторая оценка будет опубликована 15 февраля.