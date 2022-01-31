Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

ВВП еврозоны в 2021 году вырос на 5,2%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2021 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, показали предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). Всего в 2021 году экономика как еврозоны, так и ЕС выросла на 5,2%.

В годовом выражении ВВП еврозоны увеличился на 4,7%.

Эксперты в среднем прогнозировали рост экономики на 0,3% относительно третьего квартала 2021 года и на 4,7% к четвертому кварталу 2020 года.

По пересмотренным данным, в июле-сентябре ВВП еврозоны увеличился на 2,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Ранее сообщалось о повышении показателя на 2,2%. В годовом выражении экономика выросла на 3,9%, как и сообщалось ранее.

ВВП ФРГ в четвертом квартале сократился на 0,7% в то время, как экономика Франции выросла на 0,7%, Италии - на 0,6%, Испании - на 2%.

ВВП государств Евросоюза в сентябре-декабре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 4,8% в годовом выражении.

Всего в 2021 году экономика как еврозоны, так и ЕС выросла на 5,2% по сравнению с 2020 годом, показали предварительные данные.

Это первая из трех оценок динамики ВВП еврозоны за минувший квартал и за год, представленная Eurostat. Вторая оценка будет опубликована 15 февраля.

Eurostat Евросоюз еврозона Германия Франция Италия Испания

Новости

Аналитики ожидают снижения дивиденда на "преф" "Сургутнефтегаза" до 4,5 руб. Обзор

Аналитики ожидают снижения дивиденда на "преф" "Сургутнефтегаза" до 4,5 руб. Обзор

Бензин Аи-92 на заправках Москвы подешевел впервые с сентября

Сельхозпроизводители РФ с начала года повысили цену на сырое молоко на 2,8%

Минсельхоз допустил возможность роста цен на молочную продукцию

Минсельхоз допустил возможность роста цен на молочную продукцию

МЭА на основе устаревших данных упрекнуло "Газпром" в добыче ниже возможностей

МЭА на основе устаревших данных упрекнуло "Газпром" в добыче ниже возможностей

Запасы газа в ПХГ в Европе упали ниже 40%

Чернышенко утвердил "дорожную карту" по регулированию оборота криптовалют

Банки РФ увеличили чистую прибыль почти на 50% по итогам 2021 года

Банки РФ увеличили чистую прибыль почти на 50% по итогам 2021 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });