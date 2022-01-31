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Вознаграждение главы Starbucks в 2021 году выросло до $20,4 млн

Средний заработок сотрудника сети в 1600 раз меньше

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Совокупное вознаграждение главного исполнительного директора сети кофеен Starbucks Corp. Кевина Джонсона за 2021 год выросло на 39% и составило $20,43 млн, сообщила компания.

В том числе базовая зарплата за год увеличилась на 4,5% - до $1,61 млн, размер бонуса в виде акций был повышен на треть - до $14,76 млн, а размер денежного бонуса подскочил более чем в два раза и достиг $4,03 млн.

Между тем заработок типичного сотрудника Starbucks (компания считает, что таким типичным сотрудником является бариста в Канаде, работающий неполный рабочий день) составил в прошлом году $12935 против $12113 в 2020 году.

Таким образом, глава Starbucks за прошлый год заработал почти в 1600 раз больше, чем средний сотрудник. В 2020 году соотношение составляло 1200 к 1.

За последние три месяца капитализация Starbucks сократилась на 8,4%, а индекс S&P 500 за этот период потерял 3,8%.

Starbucks Кевин Джонсон Канада

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