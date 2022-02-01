Техкомитет ОПЕК+ спрогнозировал низкие коммерческие запасы нефти до осени

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Технический комитет ОПЕК+ рассмотрел три возможных варианта развития ситуации на нефтяном рынке и считает, что коммерческие запасы стран ОЭСР будут находиться ниже уровня 2015-2019 годов (референтный уровень эффективности сделки ОПЕК+) по всем трем вариантам до осени 2022 года. Это следует из отчета комитета, с которым ознакомился "Интерфакс".

Сценарии предполагают, что ОПЕК+ продолжает наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с каждый месяц до октября 2022 года, а из стратегических резервов (SPR) будут дополнительно высвобождены 40 млн баррелей нефти в первом полугодии, 13,3 млн баррелей которых вернутся в SPR США в третьем квартале.

Производство в Иране, Ливии и Венесуэле для целей анализа предполагается на уровне декабря 2021 года.

Как сообщил "Интерфаксу" один из источников, таким образом, неофициальная рекомендация техкомитета – продолжать наращивание добычи ОПЕК+ в марте на 400 тыс. б/с.

Базовый сценарий основан на январском отчете ОПЕК и предполагает, что спрос на нефть в 2022 году вырастет с 96,6 млн б/с на 4,2 млн б/с – до 100,8 млн б/с. При этом предложение нефти увеличится с 95,1 млн б/с в 2021 году до 102,1 млн б/с по итогам 2022 года (на 7 млн б/с). Из этого объема предложения страны ОПЕК+ нарастят добычу на 5,2 млн б/с - до 48,9 млн б/с, а страны за пределами альянса – на 1,7 млн б/с, до 48 млн б/с.

Профицит на рынке по итогам года составит 1,3 млн б/с. При этом техкомитет ОПЕК+ пересмотрел предыдущий отчет, согласно которому предложение со стороны ОПЕК в 2022 году было больше на 100 тыс. б/с, соответственно, ранее предполагался более высокий профицит - в 1,4 млн б/с.

Реализация базового сценария, подсчитали эксперты, приведет к дефициту коммерческих запасов относительное уровня 2015-2019 годов в I кв. - на 134 млн барр., во II кв. - на 97 млн барр., в III кв. - на 66 млн барр. Ниже. Лишь к концу IV кв. запасы превысят референтный уровень на 20 млн барр.

По низкому сценарию, предполагающему рост спроса в 2022 году лишь на 3,8 млн б/с – до 100,4 млн б/с, и более низкий рост предложения – на 6,9 млн б/с, до 102 млн б/с, эксперты соответственно ожидают профицита в 1,6 млн б/с в 2022 году.

При этом коммерческие запасы будут находиться ниже уровня 2015-2019 годов на 119 млн барр., 72 млн барр. и 34 млн барр. в I, II и III кв. соответственно. К концу IV кв. 2022 года они превысят реферерентный уровень на 62 млн барр.

В высоком сценарии заложен рост спроса на нефть на 4,4 млн б/с, до 101,1 млн б/с, а предложение вырастет на 7,1 млн б/с - до 102,2 млн б/с. Таким образом, по итогам года образуется профицит в объеме 1,2 млн б/с.

Однако коммерческие запасы будут весь год находиться ниже уровня 2015-2019 годов: в I кв. - на 142 млн барр., во II кв. - на 112 млн барр., в III кв. - на 88 млн барр., на конец IV кв. - на 8 млн барр. ниже.

По итогам 2021 года, подсчитали эксперты, рынок продемонстрировал дефицит нефти в объеме 1,5 млн б/с.

Члены техкомитета изучают ситуацию на рынке, исходя из заявленного плана ОПЕК+ по наращиванию добычи на 400 тыс. б/с каждый месяц, данных о добыче в странах за пределами альянса, а также развития спроса, и по итогам могут дать рекомендацию для членов министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), сопредседателями которого являются лидеры альянса - Россия и Саудовская Аравия. Далее решение принимается на общей встрече министров стран ОПЕК+.

JMMC назначен на 2 февраля на 15:00 по Москве, министерская встреча – на 16:00 по Москве.

Как сообщалось, альянс в июле 2021 году решил наращивать производство нефти на 400 тыс. б/с до полного истечения ограничений в 9,7 млн б/с, взятых на себя с мая 2020 года.

Министры коалиции встречаются каждый месяц для того, чтобы адаптировать это решение к рыночной ситуации. Однако договоренности еще ни разу не были изменены - несмотря на то, что потребители нефти, в частности Китай, Индия, а также США (являются также и крупнейшим нефтепроизводителем), из-за сильного роста цен просили ОПЕК+ увеличить предложение еще больше.

Все эти месяцы коалиция перевыполняет сделку из-за аварий и ремонтов в ряде стран, а также недостатка инвестиций в прошедшие годы. Так, в августе сделка была исполнена на 119%, в сентябре - на 115%, в октябре - на 116%, в ноябре - на 117%, в декабре - на 122%.

При этом фактическая добыча ОПЕК+ в августе 2021 года упала на 20 тыс. б/с к июлю, в сентябре выросла к августу на 690 тыс. б/с, в октябре увеличилась на 420 тыс. б/с, в ноябре - на 430 тыс. б/с, а в декабре - лишь на 270 тыс. б/с.