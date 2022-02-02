Европейские рынки акций завершили первую сессию февраля подъемом

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы закрыли первые торги февраля ростом после худшего с октября 2020 года падения по итогам января.

Внимание инвесторов на текущей неделе сосредоточено на заседаниях Европейского центрального банка и Банка Англии. Негативными факторами продолжают оставаться опасения относительно влияния на экономику распространения штамма "омикрон" COVID-19, сообщает Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов увеличился на 1,3% и составил 474,86 пункта.

Германский индикатор DAX поднялся на 0,9%, французский CAC 40 - на 1,5%, британский FTSE 100 - на 1,05%. Итальянский FTSE MIB прибавил 1,5%, испанский IBEX 35 - 1,4%.

Розничные продажи в Германии в декабре рухнули на 5,5% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое агентство страны во вторник. Это самое существенное падение за восемь месяцев. Аналитики в среднем ожидали снижения на 1,4%.

По сравнению с декабрем 2020 года розничные продажи не изменились.

Количество безработных в ФРГ в январе уменьшилось на 48 тысяч, безработица опустилась до 5,1% с 5,2% в декабре. Эксперты в среднем ожидали снижения первого показателя на 6 тысяч и сохранения второго на декабрьском уровне.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе выросли на 3,3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные статуправления страны. Таким образом, инфляция несколько ослабилась по сравнению с декабрьскими темпами в 3,4%, которые были максимальными за последние 13 лет.

Тем не менее, эксперты в среднем прогнозировали более значительное замедление в прошлом месяце - до 3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в январе увеличились на 2,9% за год, что стало максимальным приростом с сентября 2008 года.

Безработица в 19 странах еврозоны в декабре опустилась до минимума с марта 2020 года, 7% с 7,1% месяцем ранее, показали данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 7,1% с ранее объявленных 7,2% в ноябре, согласно Trading Economics.

Швейцарский UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 17,6%, однако она оказалась лучше прогноза. Котировки акций банка подскочили на 8% по итогам торгов.

Германский оператор контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG по итогам 2021 года, согласно предварительным данным, увеличил EBITDA более чем в четыре раза благодаря высокому спросу на перевозки и росту фрахтовых ставок. Несмотря на хорошую отчетность, цена акций компании рухнула на 11,5%.

Стоимость Tele2 AB снизилась на 0,7%. Шведская телекоммуникационная компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале до 910 млн крон по сравнению с 4,48 млрд крон за аналогичный период прошлого года, когда она получила разовый доход от выделения активов. Тем не менее, показатель оказался выше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 823 млн крон, по данным FactSet.

Акции бельгийской телекоммуникационной Proximus подешевели на 3,5% после того, как аналитики Citigroup ухудшили рекомендацию по бумагам компании, сославшись на слабый рост на внутреннем рынке и инфляционное давление.

Капитализация германского промышленного конгломерата Siemens AG поднялась на 1%. Компания получила заказ на поставку высокоскоростных поездов в Германии суммой 1,5 млрд евро.

Германский туроператор TUI AG планирует организовать фонд объемом 500 млн евро для расширения подразделения, занимающегося управлением отелями, за пределы Европы. Котировки акций компании увеличились почти на 4%.