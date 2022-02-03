Росстат сообщил, что производство сахара в РФ в 2021г выросло на 1,8%

Производство подсолнечного масла упало на 12%, гречки снизилось на 1,7%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Производство сахара и подсолнечного масла, цены на которые в прошлом году регулировались в РФ соглашениями между Минсельхозом, Минпромторгом, поставщиками и торговлей, по итогам 2021 года показало разнонаправленную динамику.

Как сообщил Росстат в среду, производство свекловичного сахара в 2021 году составило 5,9 млн тонн, что на 1,8% больше, чем в 2020 году. В декабре было выработано 893 тыс. тонн, что на 35% больше, чем в декабре 2020 года, но на 39,5% меньше, чем в ноябре 2021 года.

В то же время производство подсолнечного масла в прошлом году снизилось. Как сообщил Росстат, в 2021 году было выработано 2,3 млн тонн рафинированного подсолнечного масла, что на 12,1% меньше показателя за 2020 год. В декабре производство составило 241 тыс. тонн, что на 12,7% больше, чем в декабре 2020 года, но на 6,9% меньше, чем в ноябре 2021 года.

Нерафинированного подсолнечного масла в 2021 году было выработано 5,1 млн тонн, что на 15,7% меньше, чем годом ранее. В декабре производство составило 551 тыс. тонн, что на 4,6% меньше, чем в декабре 2020 года, но на 2,6% больше, чем в ноябре 2021 года.

Росстат также сообщил, что кондитерские предприятия в прошлом году выпустили 2 млн тонн шоколада и кондитерских изделий с сахаром, что на 9,1% больше, чем в 2020 году. В декабре производство составило 186 тыс. тонн. Это на 19,3% больше, чем в декабре 2020 года, и на 9,5% меньше, чем в ноябре 2021 года.

В сообщении Росстата говорится, что производство гречневой крупы в РФ в 2021 году составило 430 тыс. тонн, что на 1,7% меньше показателя 2020 года. В декабре производство составило 46 тыс. тонн, что на 35,7% больше, чем в декабре 2020 года, но на 2,8% меньше, чем в ноябре 2021 года.

Как сообщалось, по предварительным данным, сбор гречихи в 2021 году вырос до 921 тыс. тонн с 892 тыс. тонн годом ранее. В этом году Минсельхоз прогнозирует увеличение площадей под этой культурой на 5,5%, до 1,032 млн га, что позволит минимизировать риски в случае неблагоприятных погодных факторов. Как считают в ведомстве, производство гречихи в РФ в настоящее время полностью покрывает потребности внутреннего рынка. Эта сельхозкультура выращивается в 49 регионах. На Алтайский край, Башкирию, Курскую, Воронежскую и Орловскую области приходится 75% валового сбора гречихи.

Росстат также сообщил, что в целом производство крупы в РФ в прошлом году выросло на 5,1%, до 1,6 млн тонн. Мукомольные предприятия в 2021 году выработали 8,2 млн тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, что 2,7% меньше, чем в 2020 году. В декабре производство составило 751 тыс. тонн, что на 5% больше, чем в декабре 2020 года, и на 1,1% превышает показатель ноября 2021 года. Хлебопекарные предприятия РФ в прошлом году произвели 5,2 млн тонн хлебобулочных изделий недлительного хранения, это на 2,8% меньше, чем в 2020 году. В декабре было выпечено 450 тыс. тонн хлеба (на 1,1% меньше, чем в декабре 2020 года, но на 3,8% больше, чем в ноябре 2021 года).

Всего в 2021 году производство продуктов питания выросло на 3,2%. В декабре по сравнению с декабрем 2020 года их выпуск увеличился на 7,5%, но по сравнению с ноябрем 2021 года он снизился на 0,3%.