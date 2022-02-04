Amazon в IV квартале увеличил чистую прибыль почти в два раза

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. в четвертом квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 98,6% за счет доходов от инвестиций в производителя электромобилей Rivian Automotive Inc. и выручку - на 9%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре выросла до $14,3 млрд по сравнению с $7,2 млрд за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $27,75 с $14,09.

Доходы от инвестиций в Rivian, которая провела IPO в минувшем квартале, составили $11,8 млрд.

Квартальная выручка Amazon выросла до $137,4 млрд по сравнению со $125,56 млрд годом ранее. Показатель стал рекордным.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании в четвертом квартале на уровне $3,61 на акцию при выручке в $137,68 млрд.

За весь 2021 год чистая прибыль Amazon увеличилась до $33,4 млрд, или $64,81 в расчете на акцию, с $21,3 млрд, или $41,83 на акцию, годом ранее.

Выручка компании подскочила на 22%, до $469,8 млрд против $386,1 млрд в 2020 году.

Облачный сервис компании - Amazon Web Services (AWS) - остался основным драйвером прибыли. Операционная прибыль AWS увеличилась до $5,29 млрд с $3,56 млрд, выручка достигла $17,78 млрд по сравнению с $12,74 млрд. Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне $4,84 млрд при выручке в $17,38 млрд.

Согласно прогнозу Amazon, в первом квартале ее выручка составит $112-117 млрд. Эксперты в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $120,94 млрд.

Акции Amazon подорожали на 14,3% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года капитализация компании уменьшилась на 16,7% и составляет $1,53 трлн.