Доллар подешевел на 31,5 копейки, евро - на 17 копеек

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рубль дорожает к доллару и евро на "Московской бирже" в пятницу вечером в рамках технической коррекции после падения накануне и благодаря ценам на нефть, обновившим семилетние максимумы.

К 19:00 доллар дешевел на 31,5 копейки, до 76,13 рубля. Евро дешевел на 17 копеек, до 87,13 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 24,98 копейки - до 81,08 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает подрастать к доллару и евро на вечерних торгах в рамках коррекции после падения накануне благодаря позитивным сигналам с внешних рынков, снижению геополитической напряженности вокруг России, а также активно дорожающей нефти, цены на которую обновили семилетние максимумы. Инвесторы рассчитывают на продолжение деэскалации ситуации вокруг Украины и в этой связи позитивно оценили новости о предстоящих в Москве двусторонних переговорах Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном и Путина с Олафом Шольцем.

Инвесторы также оценивают свежие данные с рынка труда США. Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 467 тыс., сообщило в пятницу министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель вырос на 510 тыс., а не на 199 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в январе поднялась до 4% по сравнению с 3,9% в предыдущий месяц.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 125 тыс. (после изначально объявленного повышения на 199 тыс. в декабре), при этом не ожидали изменения уровня безработицы.

Неожиданно резкий рост количества рабочих мест произошел вопреки распространению нового штамма "омикрон". Некоторые эксперты не исключали вероятности, что в январе может произойти даже сокращение этого показателя, отмечает MarketWatch.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль показывал положительную динамику к доллару и евро с самого утра в отсутствие негативных новостей на внешнеполитическую тему. "Тем не менее, локальная валюта начала испытывать давление сразу после выхода сильных данных по трудовой статистике в США. Так, согласно им, в январе было создано 467 тыс. новых рабочих мест, тогда как аналитики ожидали слабых цифр в связи с быстрым распространением "омикрона". Также были пересмотрены вверх данные за декабрь на 311 тыс. Ситуация на рынке труда в США, таким образом, остается здоровой и может подтолкнуть ФРС начать повышать ставки более быстрыми темпами уже в марте. В теории, ужесточение денежно-кредитной политики ведет к укреплению национальной валюты, что и происходит сегодня с долларом", - отмечает Наумова.

"В начале торгов рубль укрепился на позитивном внешнем фоне, после чего стал умеренно снижаться в рамках коррекции. Однако перед стартом основной сессии российская валюта ускорила рост вслед за нефтью. В то же время глобальные площадки сдали позиции. (. . .) Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США значительно превысило прогноз. Однако это не вызвало энтузиазма у глобальных инвесторов. Вероятно, столь позитивная статистика усилила опасения, что ФРС на этом фоне может в марте поднять ставку сразу на 0,5 процентного пункта. В результате рынки ускорили снижение, а доллар совершил мощный рывок вверх. Рубль продолжает сдержанно реагировать как на позитивные, так и негативные сигналы с внешних рынков. Тем не менее, если глобальные площадки возобновят рост, а нефть не испытает ощутимого снижения, доллар может еще раз проверить на прочность сильную поддержку 75,6 рубля", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок ускорили темпы роста в пятницу вечером. В ходе сессии котировки обновили семилетние рекорды на фоне сохраняющегося беспокойства из-за геополитических рисков и потенциала ОПЕК осуществлять поставки в достаточном объеме, а также из-за похолоданий в США.

К 19:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,36% - до $93,26 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 2,6% - до $92,62 за баррель.

Стоимость нефти может вырасти по итогам седьмой недели подряд. С начала текущего года энергоресурс поднялся в цене уже на 20% при том, что за весь прошлый год рост составил около 40%.

Поддержку американской WTI оказывает снежная погода в США. Другим важным фактором также остаются геополитические риски, связанные с ростом напряженности в российско-украинских отношениях.

Тем временем трейдеры ставят под сомнение потенциал стран ОПЕК в выполнении сделки ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц для удовлетворения растущего спроса. На очередном заседании ОПЕК+ было принято решение продолжать придерживаться плана наращивания производства в марте.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) Банк России опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 59,92 копейки, до 76,0509 рубля/$1, и увеличил курс евро на 55,53 копейки, до 87,1163 рубля/евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 54,34 копейки по отношению к четвергу и составил 75,9667 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 45,98 копейки и составил 76,0354 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 801,135 млн, из которых $922,357 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 878,778 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 61,01 копейки, до 87,0219 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 46,29 копейки, подорожав до 87,1153 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 555,166 млн евро, из которых 140,993 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 414,173 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного поднялись относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок понизились на 2 базисных пункта (б.п.) каждая - до 8,48% и 8,7% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, увеличилась на 2 б.п. - до 9,13% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 10,15% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 10,24% годовых.