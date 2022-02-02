Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

Миллер пообещал Китаю 50 млрд кубометров газа в год за счет нового газопровода

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Газопровод "Союз Восток" укрепит сотрудничество России с Монголией и принесет на китайский рынок, самый динамично растущий в мире, 50 млрд кубометров газа в год, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Его заявление прозвучало в эфира телеканала "Россия 24".

Миллер отметил масштабность нового проекта. По его словам, "Союз Восток" "станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2"".

Протяженность трассы на территории Монголии, согласно технико-экономическому обоснованию, составит 962,9 км, диаметр труб - 1400 мм, предполагается пять компрессорных станций. ТЭО показало, что проект технически реализуем и экономически выгоден.

"Завершение технико-экономического обоснования - это прохождение очень важного этапа реализации проекта, и одновременно - начало нового этапа. Это переход на стадию проектирования", - добавил Миллер.

"Газпром" в 2020 году приступил к оценке возможности осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии. ТЭО проекта готовила компания специального назначения "Газопровод Союз Восток". ТЭО было утверждено 25 января 2022 года. На следующий день в правительстве Монголии заявили, что газопровод начнут строить в 2024 году и он может быть запущен в 2027-2028 годах.

Газпром Алексей Миллер Монголия Китай Союз Восток

Новости по теме

Новости

Суд ЕС отклонил жалобы Польши на решения ЕК по антимонопольным делам против "Газпрома"

В Узбекистане предложили полностью заблокировать TikTok

В Узбекистане предложили полностью заблокировать TikTok

Госсекретарь МВД Черногории стал невъездным для России

Газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на предложения РФ по безопасности

Газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на предложения РФ по безопасности

Парламент Казахстана принял закон, отменяющий председательство Назарбаева в Совбезе

Парламент Казахстана принял закон, отменяющий председательство Назарбаева в Совбезе

Что случилось этой ночью: среда, 2 февраля

Европейские рынки акций завершили первую сессию февраля подъемом

Европейские рынки акций завершили первую сессию февраля подъемом

Министр обороны США в феврале отправится в Европу на встречу с союзниками по НАТО

Министр обороны США в феврале отправится в Европу на встречу с союзниками по НАТО

СМИ сообщили, что США готовы допустить РФ на базы НАТО для проверки наличия ракет Tomahawk

Джонсон отметил, что вторжение на Украину стало бы катастрофой для РФ и мира

Джонсон отметил, что вторжение на Украину стало бы катастрофой для РФ и мира
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });