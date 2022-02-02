Миллер пообещал Китаю 50 млрд кубометров газа в год за счет нового газопровода

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Газопровод "Союз Восток" укрепит сотрудничество России с Монголией и принесет на китайский рынок, самый динамично растущий в мире, 50 млрд кубометров газа в год, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Его заявление прозвучало в эфира телеканала "Россия 24".

Миллер отметил масштабность нового проекта. По его словам, "Союз Восток" "станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2"".

Протяженность трассы на территории Монголии, согласно технико-экономическому обоснованию, составит 962,9 км, диаметр труб - 1400 мм, предполагается пять компрессорных станций. ТЭО показало, что проект технически реализуем и экономически выгоден.

"Завершение технико-экономического обоснования - это прохождение очень важного этапа реализации проекта, и одновременно - начало нового этапа. Это переход на стадию проектирования", - добавил Миллер.

"Газпром" в 2020 году приступил к оценке возможности осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии. ТЭО проекта готовила компания специального назначения "Газопровод Союз Восток". ТЭО было утверждено 25 января 2022 года. На следующий день в правительстве Монголии заявили, что газопровод начнут строить в 2024 году и он может быть запущен в 2027-2028 годах.