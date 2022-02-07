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ЦБ отмежевался от решения СПбМТСБ ввести новый тариф для борьбы с роботами

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Предписания Банка России в отношении Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), направленные на борьбу с недобросовестными практиками на торгах с использованием роботов (так называемая "борьба с роботами"), не затрагивали тему изменения тарифов биржи, в том числе за сверхнормативное выставление заявок.

Так в пресс-службе регулятора ответили на просьбу "Интерфакса" прокомментировать введение СПбМТСБ с 1 марта нового тарифа для участников секции "Нефтепродукты".

Сейчас биржа штрафует клиента на 1500 рублей, если он выставляет в одном "стакане" более 50 "пустых" заявок, не заканчивающихся покупкой-продажей. На прошлой неделе стало известно, что с 1 марта штраф повышается до 5000 рублей, а число не штрафуемых сделок сокращается до 30. То есть теперь, начиная с 31-й "пустой" сделки за каждую последующую "пустую" выносится штраф в 5000 рублей.

В пресс-службе СПбМТСБ тогда объяснили: "Изменения в тарифы были приняты советом директоров биржи в рамках предписания Банка России от 20.09.2021, направленного на дестимулирование использования участниками торгов недобросовестных торговых практик с использованием специализированных программ (торговых роботов)".

В ЦБ 7 февраля заявили: "Банк России совместно с ФАС России в октябре прошлого года дали рекомендации организаторам торговли на рынке нефтепродуктов, направленные на борьбу с недобросовестными практиками на торгах с использованием торговых роботов. В предписании Банка России были определены ряд критериев, которые могут быть использованы для выявления таких практик и осуществления биржей надлежащего контроля за действиями участников торгов. Речь идет о заявках, зафиксированных АО "СПбМТСБ" за короткий временной отрезок, не превышающий одной секунды от ранее поданной другим участником торгов; о заявках, выставленных участниками торгов с увеличением цены на определенный "шаг цены" по отношению к заявке, ранее поданной другим участником торгов".

"Однако вопросы изменения платы за услуги биржи (тарифов), в том числе за сверхнормативное выставление заявок, в предписании Банка России не затрагивались", - сказал сотрудник пресс-службы ЦБ.

В понедельник СПбМТСБ подчеркнула, что в соответствии с рекомендациями регуляторов осуществляет разработку комплекса мер, направленных на дестимулирование использования участниками торгов недобросовестных торговых практик с применением специализированных программ.

"В частности, биржей внесены соответствующие изменения в Кодекс профессиональной этики участников торгов, которые описали модели недобросовестного поведения, и в настоящее время к участникам торгов, допустившим подобные нарушения, применяются меры дисциплинарного воздействия. Соответствующая информация размещается на сайте биржи. Кроме того, одной из мер, направленных на снижение избыточного добавления со стороны спроса на торговую активность, является повышение платы за поданные заявки, не приводящие к заключению сделок. Соответствующее решение было принято советом директоров СПбМТСБ в 2021 году", - сказал представитель площадки.

"Биржа слышит реакцию рынка по данной теме и понимает озабоченность участников торгов. В этой связи в настоящее время прорабатывается вопрос о дополнительной детализации принятых решений", - добавил он.

Участники топливного рынка, которые покупают топливо на СПбМТСБ, негативно отреагировали на изменение с 1 марта указанных тарифов. Собеседники "Интерфакса" назвали это решение "неожиданным, непросчитанным, несущим риски роста штрафов".

СПбМТСБ Банк России ФАС

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