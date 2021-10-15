ЦБ и ФАС предупредили о дискриминации из-за использования роботов на бирже

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Использование роботов на бирже в период повышенного спроса на нефтепродукты может привести к дискриминации участников рынка, считают в Федеральной антимонопольной службе и Банке России. Регуляторы отмечают, что такая практика является недобросовестной.

"На Биржевом комитете ФАС России регуляторы обратили внимание участников торгов на недобросовестную практику использования специальных автоматизированных систем торговли - роботов при подаче заявок на покупку/продажу нефтепродуктов на биржевом спот-рынке. Регуляторы выявили, что в период повышенного спроса наблюдаются действия отдельных участников с признаками использования роботов. Такие роботы позволяют участникам торгов действовать системно по схожему алгоритму с заранее заданными критериями и поведенческим механизмом: заявки на покупку биржевого товара подаются на биржу с увеличением цены и в короткий временной отрезок по отношению к заявке, ранее поданной другим участником торгов. Таким образом, используемая модель торгового поведения позволяет заявкам, поданным с применением роботов, оставаться всегда лучшими в очереди заявок на покупку, что дает преимущественное положение для целей приобретения товара на биржевом рынке нефтепродуктов", - говорится в сообщениях регуляторов.

ФАС и ЦБ отмечают, что само использование роботов не противоречит законодательству. Однако один из принципов работы бирж - это обеспечение недискриминационного и равного доступа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к возможности совершения сделок с товарами.

Выявленные обстоятельства использования роботов создают дискриминационные условия для добросовестных участников процесса, отмечают регуляторы.

"ФАС России и Банк России рекомендуют организаторам торговли на рынке нефтепродуктов предусмотреть во внутренних документах процедуры, которые позволят выявлять использование роботов, а также разработать перечень мер, направленных на дестимулирование использования недобросовестных практик. Регуляторы отмечают, что такие меры могут включать предупреждения, штрафы, приостановку доступа и отключение от торгов с раскрытием информации о недобросовестном поведении", - подчеркивается в информации.

СПбМТСБ выдала предупреждение нескольким трейдерам за использование роботов при покупке топлива на бирже. В их числе - ООО "ИнвестНефтеТрейд", ООО "КД-Ойл", ООО "АТИ", ООО "ТК ЮгНефтеПродукт", ООО "АльфаТэк". Заявки на покупку товара подавались этими компаниями "за короткий временной отрезок, не превышающий одной секунды от заявки, ранее поданной другим участником торгов". Кроме того, заявки подавались "с увеличением цены по отношению к заявке, ранее поданной другим участником торгов, с шагом цены в большинстве случаев "+1 рубль".