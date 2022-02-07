Сервис сравнения цен PriceRunner подал иск к Google на $2,4 млрд

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Шведская PriceRunner, оператор сайта сравнения цен, предъявила иск к Google на сумму 22 млрд шведских крон ($2,4 млрд), обвинив американскую компанию в нарушении антимонопольного законодательства и манипуляции результатами поисковых запросов.

PriceRunner заявила, что ее иск основан на ноябрьском постановлении Европейского суда общей юрисдикции, который утвердил решение Еврокомиссии, оштрафовавшей Google на $2,8 млрд еще в 2017 году за неконкурентные практики в продвижении собственного сервиса в сфере онлайн-покупок.

Шведская компания требует взыскать с Google, которая входит в холдинг Alphabet Inc., компенсацию в связи с недополученной ею прибылью в Великобритании с 2008 года, а также в Швеции и Дании с 2013 года, сообщает Barron's.

"Как европейские потребители, так и цифровые компании несут более существенный прямой ущерб в результате рыночного доминирования технологических гигантов, чем можно предположить", - заявил главный исполнительный директор PriceRunner Микаэль Линдал.

PriceRunner была куплена в прошлом году шведской финтех-компанией Klarna за 1,06 млрд шведских крон.

Акции Alphabet прибавляют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в понедельник. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 37%.