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Совкомбанк передумал присоединять инвесткомпанию "Септем Капитал"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Совкомбанк передумал присоединять инвестиционную компанию "Септем капитал", и, напротив, перестал быть ее владельцем.

Как следует из сообщения банка, его наблюдательный совет отменил решение о созыве внеочередного собрания акционеров в марте. На этом собрании должен был рассматриваться вопрос присоединения "Септем Капитала" к Совкомбанку.

На прошлой неделе Совкомбанк вышел из капитала инвесткомпании, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс": теперь 100% "Септем Капитала" принадлежат Илье Станиславскому. Он является совладельцем специализированного застройщика "Новодом" (строит ЖК "Зеленый квартет" в Подмосковье, согласно данным "СПАРКа", доля в компании находится в залоге у Совкомбанка), компании по продаже загородной недвижимости "Удача", а также компании "Профит гарант" по управлению закрытыми паевыми инвестиционными фондами недвижимости. В книге совладельца Совкомбанка Дмитрия Хотимского Илья Станиславский упоминается как один из близких родственников автора.

Совкомбанк консолидировал 100% ИК "Септем Капитал" в апреле 2021 года. Банк купил 50,1% инвесткомпании за 44 млн рублей в декабре 2019 года, увеличил долю до 74,99% в декабре 2020 года.

Собственниками инвесткомпании ранее выступали пять физических лиц: бывший гендиректор компании Денис Кучкин, Денис Козлов, Денис Зибарев, Игорь Лаухин, Дмитрий Титенок.

"Септем Капитал" – инвестиционная компания, специализирующаяся на операциях на облигационном рынке, создана в 2014 году. Активы компании по состоянию на конец ноября 2021 года составляют 2,3 млрд рублей. Кроме брокерского бизнеса "Септем Капитал" развивает DCM-направление и входит в число организаторов выпусков облигаций для компаний малой и средней капитализации. Компания также включена в список лиц ЦБ РФ, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций (ПВО).

Совкомбанк по итогам 2021 года занимал 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Совкомбанк Септем Капитал

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