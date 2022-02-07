Совкомбанк передумал присоединять инвесткомпанию "Септем Капитал"

Компания вышла из периметра группы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Совкомбанк передумал присоединять инвестиционную компанию "Септем капитал", и, напротив, перестал быть ее владельцем.

Как следует из сообщения банка, его наблюдательный совет отменил решение о созыве внеочередного собрания акционеров в марте. На этом собрании должен был рассматриваться вопрос присоединения "Септем Капитала" к Совкомбанку.

На прошлой неделе Совкомбанк вышел из капитала инвесткомпании, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс": теперь 100% "Септем Капитала" принадлежат Илье Станиславскому. Он является совладельцем специализированного застройщика "Новодом" (строит ЖК "Зеленый квартет" в Подмосковье, согласно данным "СПАРКа", доля в компании находится в залоге у Совкомбанка), компании по продаже загородной недвижимости "Удача", а также компании "Профит гарант" по управлению закрытыми паевыми инвестиционными фондами недвижимости. В книге совладельца Совкомбанка Дмитрия Хотимского Илья Станиславский упоминается как один из близких родственников автора.

Позднее Совкомбанк подтвердил, что "Септем Капитал", владеющая мобильным сервисом по продаже облигаций для частных инвесторов "Yango.Доходчивые вложения", выходит из периметра группы. Предполагается, что компания сосредоточится на работе на рынке брокерских услуг.

"Совкомбанк принял решение не присоединять ИК "Септем Капитал". Клиенты компании смогут перейти на обслуживание в Совкомбанк в режиме операционного взаимодействия сторон. Для принятия решения им будет достаточно выбрать этот вариант в приложениях банка или Yango. "Септем Капитал" в дальнейшем сосредоточится на новых проектах в области брокерских услуг для физических и юридических лиц", - отметил совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, слова которого приводятся в сообщении.

Совкомбанк консолидировал 100% ИК "Септем Капитал" в апреле 2021 года. Банк купил 50,1% инвесткомпании за 44 млн рублей в декабре 2019 года, увеличил долю до 74,99% в декабре 2020 года.

Собственниками инвесткомпании ранее выступали пять физических лиц: бывший гендиректор компании Денис Кучкин, Денис Козлов, Денис Зибарев, Игорь Лаухин, Дмитрий Титенок.

"Септем Капитал" - инвестиционная компания, которая специализируется на операциях на облигационном рынке. Она была создана в 2014 году. Активы компании по состоянию на конец ноября 2021 года составляли 2,3 млрд рублей. Кроме брокерского бизнеса "Септем Капитал" развивает DCM-направление и входит в число организаторов выпусков облигаций для компаний малой и средней капитализации. Компания также включена в список лиц ЦБ РФ, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций (ПВО).

Совкомбанк по итогам 2021 года занимал 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".