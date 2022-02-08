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"Детский мир" запустит программу buyback объемом до 3,5 млрд рублей

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" запускает программу выкупа акций на Московской бирже в размере до 3,5 млрд рублей.

Срок программы buyback – до 9 августа, она может быть продлена или завершена ранее этого срока, говорится в сообщении компании.

Приобретение акций будет осуществляться компанией ООО "ДМ-Капитал", 100-процентной "дочкой" ПАО "Детский мир".

Компания ожидает, что выкупленные акции впоследствии будут погашены с учетом всех применимых ограничений и правил. Компания не будет использовать акции для голосования.

Программа buyback была одобрена советом директоров "Детского мира" 7 февраля.

"Детский мир" – крупнейший в России специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Чистая выручка компании в 2021 году выросла на 15%, до 164,3 млрд рублей. Крупнейшими бенефициарами ритейлера являются глава ПАО "Полюс" Павел Грачев, старший вице-президент по финансам и стратегии "Полюса" Михаил Стискин (19,99%) и управляющий партнер Altus Capital Дмитрий Кленов (10%). Акционерный капитал "Детского мира" разделен на 739 млн акций.

Ранее о запуске программы buyback объявил ритейлер Fix Price. Ожидается, что выкуп акций будет проводиться с 24 января по 23 июля, размер программы – до 4 млрд рублей. "В текущих экономических условиях и ситуации на рынках капитала компания считает, что ее рыночная капитализация не отражает фундаментальную стоимость бизнеса", - отмечал ритейлер.

Кроме того, возможность buyback не исключал "Магнит". "Текущие котировки акций компании не отражают фундаментальную стоимость ее бизнеса, а скорее являются следствием множества внешних факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы не исключаем, что можем обратиться к совету директоров с предложением об обратном выкупе", - говорил в интервью "Интерфаксу" гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.

Детский мир

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