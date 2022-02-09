GlaxoSmithKline сократила годовую прибыль на 13%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc (GSK) в 2021 году увеличила выручку на 5%, до 34 млрд фунтов ($46,24 млрд), но сократила чистую прибыль на 13% - до 87,6 пенса в расчете на акцию, а скорректированная прибыль в расчете на акцию выросла на 9% - до 113,2 пенса на акцию.

В октябре-декабря чистая прибыль GSK составила 749 млн фунтов стерлингов ($1,01 млрд) по сравнению с 677 млн фунтов за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила 25,6 пенса.

Выручка GSK в четвертом квартале подскочила на 13% (без учета колебаний валютных курсов), до 9,53 млрд фунтов.

Консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль на уровне 1,19 млрд фунтов, скорректированную - на уровне 23,8 пенса на акцию, выручку - 9,49 млрд фунтов.

Выручка в сегменте фармацевтических препаратов в минувшем квартале увеличилась на 25% и составила 5,22 млрд фунтов. В сегменте вакцин выручка сократилась на 7% до 1,81 млрд фунтов, а продажи безрецептурных препаратов увеличились на 10% - до 2,5 млрд фунтов. Компания рассчитывает завершить выделение безрецептурного бизнеса в отдельную компанию в середине 2022 года.

По итогам четвертого квартала компания выплатит дивиденды в расчете 23 пенса на акцию. Таким образом, годовые дивиденды составят 80 пенсов на акцию.

За последние 12 месяцев капитализация GSK выросла на 29% - до 82,06 млрд фунтов ($111,1 млрд).