GlaxoSmithKline увеличила квартальную выручку на 19%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc (GSK) сократила операционную прибыль во втором квартале 2022 года на 15,6%, но увеличила выручку и улучшила годовой прогноз.

Операционная прибыль GSK в апреле-июне составила 1,08 млрд фунтов стерлингов ($1,30 млрд) по сравнению с 1,28 млрд фунтов за аналогичный период предыдущего года, говорится в отчете компании.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию подскочила до 34,7 пенса с 23 пенсов годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне около 29 пенсов.

Выручка GSK во втором квартале выросла на 19%, до 6,93 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 5,84 млрд фунтов годом ранее.

GSK улучшила прогноз на 2022 год и теперь ожидает, что ее скорректированная операционная прибыль вырастет на 13-15%, выручка - на 6-8%. Ранее компания прогнозировала, что выручка вырастет на 5-7% без учета колебаний валютных курсов, а рост скорректированной операционной прибыли составит 12-14%.

С начала 2022 года капитализация GSK выросла на 8,2% - до 70,55 млрд фунтов.