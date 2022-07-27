Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

GlaxoSmithKline увеличила квартальную выручку на 19%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc (GSK) сократила операционную прибыль во втором квартале 2022 года на 15,6%, но увеличила выручку и улучшила годовой прогноз.

Операционная прибыль GSK в апреле-июне составила 1,08 млрд фунтов стерлингов ($1,30 млрд) по сравнению с 1,28 млрд фунтов за аналогичный период предыдущего года, говорится в отчете компании.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию подскочила до 34,7 пенса с 23 пенсов годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне около 29 пенсов.

Выручка GSK во втором квартале выросла на 19%, до 6,93 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 5,84 млрд фунтов годом ранее.

GSK улучшила прогноз на 2022 год и теперь ожидает, что ее скорректированная операционная прибыль вырастет на 13-15%, выручка - на 6-8%. Ранее компания прогнозировала, что выручка вырастет на 5-7% без учета колебаний валютных курсов, а рост скорректированной операционной прибыли составит 12-14%.

С начала 2022 года капитализация GSK выросла на 8,2% - до 70,55 млрд фунтов.

GlaxoSmithKline Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бизнес производителя лифтов Otis в России купит группа S8 Capital

Бизнес производителя лифтов Otis в России купит группа S8 Capital

Цена газа в Европе превысила $2300/тыс. куб. м на сокращении поставок по СП1

Цена газа в Европе превысила $2300/тыс. куб. м на сокращении поставок по СП1

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые за две недели

Прокачка по "Северному потоку" сократилась до 31 млн куб. м в суточном исчислении

Прокачка по "Северному потоку" сократилась до 31 млн куб. м в суточном исчислении

ФАС продлила на год предписание "Магниту" о нулевых наценках на ряд товаров

ФАС продлила на год предписание "Магниту" о нулевых наценках на ряд товаров

Сенаторы США призвали ввести санкции в отношении продажи российской нефти Китаю

"Мосбиржа" с 8 августа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран

"Мосбиржа" с 8 августа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран

Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });