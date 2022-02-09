Поиск
Хоккей с шайбой11:40Мужчины. Группа B Россия - Швейцария 1:0Подробнее
Кёрлинг15:05Мужчины. Круговой раунд #1 США - Россия 2:3Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:24Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 400 778 513+3 106 510

ЕС задумался о привлечении 43 млрд евро в расширение производства микросхем

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) представила план по поддержке производства полупроводниковых компонентов в регионе, который может обеспечить сектору доступ к более чем 43 млрд евро в виде государственных и частных инвестиций.

Как отмечается в заявлении ЕК, целью плана под названием European Chips Act является выработка мер для предотвращения и эффективной борьбы с нехваткой поставок полупроводников. ЕС намерен достичь цели по увеличению своей доли на глобальном рынке микросхем вдвое, до 20%, к 2030 году.

"Обеспечение поставок наиболее продвинутых чипов стало экономическим и геополитическим приоритетом. Мы стараемся сделать все, чтобы полностью гарантировать поставки и избежать возможных шоков для экономики", - заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Пока остается неясным, каким образом ЕК намеревается обеспечить намеченный объем инвестиций. Некоторая часть может быть выделена за счет перераспределения денег в бюджете ЕС, считает исследователь аналитического центра Bruegel Никлас Пуатье. Какая-то часть, вероятнее всего, также поступит от государств-членов блока и частных компаний. Однако самая большая доля будет обеспечена за счет субсидий, которые выделяются для строительства инфраструктуры в Европе, отметил Пуатье.

При этом значительные субсидии станут возможными, поскольку представленный план предполагает послабления в законах о государственном субсидировании для поддержки проектов, направленных на усиление сектора микросхем.

Усилия Европы по увеличению производства полупроводниковых компонентов предпринимаются на фоне глобальных проблем в поставках этой продукции, которые в течение прошлого года негативно сказались на других связанных отраслях промышленности, например, автомобильной и потребительской электроники. Между тем европейские страны остаются важными поставщиками материалов и оборудования, необходимого для производства полупроводников, но значительно отстают от США и азиатских стран в выпуске большинства видов микросхем.

ЕС

Новости

Что в пакете? Какой поддержки российский телеком ждет от государства

Что в пакете? Какой поддержки российский телеком ждет от государства

Рынок акций РФ утром продолжает подъем благодаря геополитике

Индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 3600 и 1500 пунктов впервые с 17 января

Пандемия коронавируса

В РЖД число заболевших COVID-19 сотрудников вдвое превысило резерв

"СПБ биржа" перенесла запуск торгов акциями в выходные дни

"СПБ биржа" перенесла запуск торгов акциями в выходные дни

Борис Добродеев возглавил USM Telecom

Brent подорожала до $91,22 за баррель

Brent подорожала до $91,22 за баррель

Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне геополитического "затишья"

Правительство представило концепцию легализации оборота криптовалют в РФ. Обобщение

Правительство представило концепцию легализации оборота криптовалют в РФ. Обобщение

Власти США изъяли украденные в 2016 году биткойны на рекордные $3,6 млрд

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });