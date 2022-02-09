Капуста в январе стала лидером роста цен среди продуктов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Белокочанная капуста в РФ в январе подорожала на 15%, сообщил Росстат в среду. Этот показатель стал самым высоким за месяц на продовольственном рынке.

Цены на огурцы повысились на 13,3%, на помидоры - на 12,7%, на виноград - на 12,4%, на чеснок - 11,6%, на груши - 9,1%, на бананы - на 9%, на морковь - на 7,2%. Вместе с тем цены на апельсины и лимоны снизились на 4,4% и 1,9% соответственно.

В целом плодоовощная продукция в январе в РФ подорожала на 6,6%, по сравнению с январем прошлого года рост составил 16%. Год назад январские темпы роста были ниже - 4,8%.

Высокий рост цен на капусту сохранился и в начале февраля, но лидерство она уступила огурцам. За период с 29 января по 4 февраля цены на капусту выросли на 3,1%, на огурцы - на 4,2%. Помидоры за этот период подорожали на 2,4%, морковь - на 1,7%, картофель - на 0,04%, свекла - на 0,6%. В целом рост цен на плодоовощную продукцию за неделю ускорился до 1,9% против 1,1% неделей ранее.

Росстат также сообщил, что в январе сахар-песок стал дороже на 2,6% (по сравнению с январем 2021 года - на 17,1%), хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,8% (на 10,65%), макаронные изделия - на 2,6% (на 17%), молоко и молочная продукция - на 1,3% (на 10,9%), сливочное масло - на 1,8% (на 14,1%), рыба и морепродукты - на 1,1% (на 11,1%).

Крупы и бобовые за месяц подорожали на 1,4% (на 17%). В частности, гречка стала дороже на 2%, горох и фасоль - на 1,4%, пшено подешевело на 0,8%.

Цены на мясо птицы в январе снизились на 0,01%, в том числе на курятину - на 1,4%. По сравнению с январем прошлого года рост составил 16,6% и 22,6% соответственно. Яйца стали дешевле на 3%, но по сравнению с январем прошлого года они подорожали на 12,8%.

Подсолнечное масло за месяц подешевело на 0,02%, по сравнению с январем прошлого года рост составил 8,5%.

В целом продукты питания в РФ в январе подорожали на 1,5%, в годовом выражении - на 12,3%. В январе 2021 года темпы роста были ниже - на уровне 1,1%, годовые темпы роста (по сравнению с январем 2020 года) тогда составили 7,6%.

Цены на алкогольную продукцию в январе выросли на 0,7%, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - на 2,7%. Темпы роста близки в прошлогодним.