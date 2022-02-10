Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2 Китай - Россия 4:7Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:45Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

Правительство расширило на молодежь до 35 лет программу бесплатного переобучения

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правительство распространило программу бесплатного переобучения россиян новым профессиям на молодых людей до 35 лет, заявил на заседания кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что пандемия коронавируса серьезно повлияла на рынок труда, многие люди потеряли работу, или им пришлось ее менять. Для восстановления занятости "были приняты комплексные меры, в том числе, расширена программа бесплатного переобучения наших граждан в рамках национального проекта "Демография".

"Теперь она будет распространена не только на людей старшего возраста и мам с маленькими детьми, но и на молодежь до 35 лет без профессионального образования, включая тех, кто не работает больше четыре месяцев после армии либо после окончания обучения. Соответствующее постановление подписано", - заявил премьер.

"Для этого выделим из бюджета почти 1,2 млрд рублей", - сказал он.

"Всего в текущем году в программе обучения и переобучения смогут принять почти 150 тысяч россиян, и на эти цели в бюджете предусмотрено более 8,5 млрд рублей", - пообещал Мишустин.

Правительство Михаил Мишустин коронавирус

Новости по теме

Новости

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

Цена алюминия на лондонской бирже обновила рекорд на сокращении запасов

Цена алюминия на лондонской бирже обновила рекорд на сокращении запасов

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

Акции "Мечела" взлетели более чем на 10% на новостях о погашении части долга ВТБ

Акции "Мечела" взлетели более чем на 10% на новостях о погашении части долга ВТБ

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов

Объем потребляемого мобильного трафика в Москве за год вырос почти на треть

Объем потребляемого мобильного трафика в Москве за год вырос почти на треть

Киргизия и "РусГидро" урегулировали спор по Верхненарынскому каскаду ГЭС

Киргизия и "РусГидро" урегулировали спор по Верхненарынскому каскаду ГЭС

Ресторанный рынок РФ в 2021 году вырос на 23,5% к 2020 году

Ресторанный рынок РФ в 2021 году вырос на 23,5% к 2020 году
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });