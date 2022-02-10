Правительство расширило на молодежь до 35 лет программу бесплатного переобучения

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правительство распространило программу бесплатного переобучения россиян новым профессиям на молодых людей до 35 лет, заявил на заседания кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что пандемия коронавируса серьезно повлияла на рынок труда, многие люди потеряли работу, или им пришлось ее менять. Для восстановления занятости "были приняты комплексные меры, в том числе, расширена программа бесплатного переобучения наших граждан в рамках национального проекта "Демография".

"Теперь она будет распространена не только на людей старшего возраста и мам с маленькими детьми, но и на молодежь до 35 лет без профессионального образования, включая тех, кто не работает больше четыре месяцев после армии либо после окончания обучения. Соответствующее постановление подписано", - заявил премьер.

"Для этого выделим из бюджета почти 1,2 млрд рублей", - сказал он.

"Всего в текущем году в программе обучения и переобучения смогут принять почти 150 тысяч россиян, и на эти цели в бюджете предусмотрено более 8,5 млрд рублей", - пообещал Мишустин.