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Евро опустился до 85 рублей впервые с 12 января

Евро опустился до 85 рублей впервые с 12 января
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Евро и доллар США слабеют на Московской бирже днем в четверг. При этом курс евро опустился до 85 рублей/EUR1 впервые с 12 января, доллар торгуется по направлению к 74 рублям/$1.

Курс евро в 15:56 по московскому времени составил 85,0225 руб./EUR1, снизившись на 28,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть ранее евро опускался до отметки 85 руб./EUR1. При этом доллар торговался на отметке 74,3575 руб./$1 - минус 38,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 33,98 копейки - до 79,16 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро днем в четверг после слабых колебаний в обеих парах в течение первой половины дня. Позитивное влияние на рубль оказывают надежды на продолжение смягчения геополитической напряженности вокруг РФ в ожидании встречи политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ), которая в четверг состоится в Берлине.

Кроме того, поддержку рублю оказывают ожидания повышения ключевой ставки Банком России на заседании в пятницу, 11 февраля.

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