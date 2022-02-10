Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2 Китай - Россия 4:7Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:14Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

Цена на нефть Brent ускорила подъем и достигла $92,42 за баррель

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов в четверг, повысившись примерно на 1%.

Участники рынка оценивают данные о запасах топлива в США и следят за геополитической обстановкой в нефтедобывающих регионах.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по московскому времени подорожали на $0,87 (0,95%) - до $92,42 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,03 (1,15%) - до $90,69 за баррель.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 4,76 млн баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

Объемы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократились на 2,8 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,6 млн б/с.

Тем временем ОПЕК сохранил оценку спроса на нефть в 2020-2022 годах, следует из отчета картеля.

Так, в 2020 году, по оценке аналитиков ОПЕК, мир потребил 90,97 млн б/с (оценка месяц назад - 90,98 млн б/с), в 2021 году - 96,65 млн б/с (предыдущая оценка - 96,63 млн б/с), в 2022 году потребление, как ожидается, вырастет на 4,15 млн б/с - до 100,8 млн б/с (ранее - 100,79 млн б/с).

Эксперты сохранили оценку спроса на первый и второй кварталы 2022 года - 99,13 и 99,75 млн б/с соответственно, прогноз на третий и четвертый кварталы повышены на 30 и 20 тыс. б/с - до 101,32 и 102,92 млн б/с соответственно.

Нефтетрейдеры также следят за ходом переговоров по ядерной сделке с Ираном, которые ведутся в Вене. Целью переговоров является восстановление соглашения от 2015 года, и, если она будет достигнута, Тегеран в обмен на приостановку ядерной программы получит возможность возобновить поставки топлива на мировой рынок.

Brent WTI

Новости

ФАС признала металлургов виновными в нарушении антимонопольного законодательства

ФАС признала металлургов виновными в нарушении антимонопольного законодательства

Польша в 2021 г. увеличила покупку газа у "Газпрома" до пятилетнего максимума

Польша в 2021 г. увеличила покупку газа у "Газпрома" до пятилетнего максимума

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021-2022 годах

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021-2022 годах

Евро опустился до 85 рублей впервые с 12 января

Евро опустился до 85 рублей впервые с 12 января

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

Цена алюминия на лондонской бирже обновила рекорд на сокращении запасов

Цена алюминия на лондонской бирже обновила рекорд на сокращении запасов

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

Акции "Мечела" взлетели более чем на 10% на новостях о погашении части долга ВТБ

Акции "Мечела" взлетели более чем на 10% на новостях о погашении части долга ВТБ

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов

Объем потребляемого мобильного трафика в Москве за год вырос почти на треть

Объем потребляемого мобильного трафика в Москве за год вырос почти на треть
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });