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Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов

Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов
Фото: Jim Dyson/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые рынки не показали единой динамики в четверг в связи с разнородной корпоративной отчетностью и прогнозами.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к закрытию рынка снизился на 0,21% и составил 472,35 пункта.

Французский индекс САС 40 опустился на 0,41%, германский DAX - вырос на 0,05%, британский FTSE 100 - на 0,38%, испанский IBEX 35 - на 0,45%, итальянский FTSE MIB - на 0,23%.

Европейская комиссия в четверг понизила прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год до 4% с ожидавшихся в ноябре 4,3%, при этом прогноз на 2023 год был повышен до 2,7% с 2,4%.

Кроме того, регулятор повысил прогнозы инфляции на текущий и следующий годы - соответственно до 3,5% с 2,2% и 1,7% с 1,4%.

Тем временем, в США потребительские цены (индекс CPI) в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года. Темпы роста потребительских цен ускорились по сравнению с 7% в декабре, превысив консенсус-прогноз аналитиков, составлявший 7,3%.

Усиление инфляции в Штатах повышает вероятность более быстрого, чем ожидалось ранее, ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. В еврозоне ключевыми для определения дальнейшей политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) станут его мартовские прогнозы для инфляции в регионе, отмечают аналитики ING.

Акции крупнейшего в Европе промышленного конгломерата Siemens AG подорожали на 4,7%. Siemens увеличил чистую прибыль на 19% и выручку на 17% в первом квартале 2022 финансового года и подтвердил годовой прогноз.

Стоимость бумаг французского Societe Generale S.A. увеличилась на 3,2%. Чистая прибыль банка в четвертом квартале превзошла прогнозы рынка, а годовой показатель был рекордным.

Цена акций еще одного французского банка Credit Agricole SA поднялась на 1,4% на сильной отчетности.

Фармацевтическая AstraZeneca Plc, разработчик вакцины против COVID-19, увеличила квартальную выручку на 62%, до $12,01 млрд, скорректированную прибыль в расчете на акцию - на 56%, до $1,67, но получила чистый убыток в октябре-декабре из-за списаний, вызванных приобретением американской Alexion Pharmaceuticals. Акции компании подорожали на 3,4%.

Тем временем, бумаги Unilever Plc, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, подешевели на 1,3%. Компания увеличила чистую прибыль в 2021 году на 9%, что оказалось лучше прогнозов, и объявила о новой программе выкупа акций на сумму до 3 млрд евро. При этом Unilever заявила, что маржа операционной прибыли в текущем году может снизиться на 2,4 процентного пункта.

Котировки акций германской промышленной группы ThyssenKrupp AG, французской нефтегазовой компании TotalEnergies и швейцарского банка Credit Suisse Group AG снизились соответственно на 0,3%, 0,9% и 6,6% после публикации ими квартальных отчетов.

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