Биржевой оператор Euronext увеличил годовую выручку в полтора раза

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Биржевой оператор Euronext NV сообщил, что в 2021 году увеличил выручку в полтора раза - до 1,299 млрд евро по сравнению с 884,3 млн евро годом ранее.

В том числе доходы от торговли повысились на 27,4% и достигли 465,3 млн евро, от услуг в сфере предоставления данных - на 32,1%, до 183,6 млн евро.

В прошлом году Euronext провела 212 листингов. Доход от них составил 189,7 млн евро, что на 30,4% превысило показатель 2020 года.

Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) компании составила 752,8 млн евро против 520 млн евро годом ранее.

Euronext объявила также о том, что выплатит годовые дивиденды в размере 1,93 евро на акцию. Они должны быть утверждены на годовом собрании акционеров, которое назначено на 18 мая.

Котировки акций компании в четверг в Париже повысились на 0,06% - до 84,7 евро. Капитализация за последние три месяца сократилась на 10,2%, в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 0,6%.