PGNiG в ответ на иск "Газпрома" подала встречный иск о снижении цены

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Польский газовый монополист PGNiG направил ответ на иск "Газпрома" о ретроактивном пересмотре (повышении) цены с 2017 года и во встречном иске требует снизить цену, сообщает эта компания.

ООО "Газпром экспорт" и ПАО "Газпром" 14 января инициировали обращение в международный арбитраж ad hoc (Арбитражный трибунал в Стокгольме) в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с PGNiG от 1996 года.

В своем ответе польская компания просит отклонить просьбу "Газпрома" как "неприемлемую формально" или, наоборот, "необоснованную и несостоятельную". PGNiG также отмечает, что арбитражное разбирательство не исключает возможности внесудебного урегулирования спора в случае достижения соответствующего соглашения.