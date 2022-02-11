Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Финляндия Россия НорвегияПодробнееХоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2ПодробнееБиатлон12:00Женщины. Финал  Норвегия Швеция ИталияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:15Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 405 962 542+2 703 017

Источник сообщил, что льготы в "Платоне" для газомоторных машин обсудят в середине года

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Профильные министерства в течение года проанализируют эффективность льготной тарификации газомоторных грузовиков массой более 12 тонн в госсистеме "Платон", сообщил источник, знакомый с планом мероприятий стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Из документа следует, что соответствующие задачи со сроком исполнения во II-III кварталах текущего года поставлены Минтрансу, Минпромторгу и Минэнерго.

Ввести преференции для газомоторного транспорта министерствам поручил вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания в Набережных Челнах в начале декабря.

Источник, знакомый с содержанием документа, говорил "Интерфаксу", что Борисов поручал Минтрансу проработать вопрос установления льгот при оплате проезда в госсистеме "Платон" и оплате проезда по платным дорогам для владельцев грузовиков на метане. Минпромторгу было поручено представить предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию программы поддержки спроса на колесные транспортные средства, использующие газ в качестве моторного топлива, до 10 млрд рублей в год до 2030 года, в том числе проработав источники финансирования. Министерству энергетики было поручено подготовить предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию программы по переоборудованию техники до 3 млрд рублей в год до 2030 года, также проработав источники финансирования.

Тариф "Платона" планомерно повышался с момента запуска госсистемы в конце 2015 года. На этапе подготовки ее работы предполагалось, что за проезд по федеральной автодороге общего пользования с большегруза будет взиматься плата в 3,73 рубля/км. Однако после массовых акций протеста дальнобойщиков и негативной реакции бизнеса был введен так называемый льготный тариф в 1,53 рубля/км, который с тех пор вырос до 2,54 рубля/км.

Дискуссии о необходимости приостановить работу "Платона" возобновлялись перевозчиками весной 2020 года, когда отрасль оказалась под давлением масштабных локдаунов. Однако приостановки госсистемы не произошло.

Предыдущий глава Минтранса Евгений Дитрих в мае 2020 года заявлял, что "платеж платоновский, вопросы по транспортному налогу - они для потенциала перевозок решающего значения не имеют". "То есть, они на перевозку критическим образом не влияют. У тех, кто свою экономику видит четко, вопросов по какой-то там отмене не возникает", - говорил министр транспорта журналистам.

Платон Минтранс Минпромторг Минэнерго Юрий Борисов Евгений Дитрих коронавирус

Новости

Банк России повысил прогноз по инфляции в 2022 году до 5-6%

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 9,5%

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 9,5%

WebMoney назвала надуманными обвинения ЦБ в адрес своего расчетного банка

"Транснефть" сочла неконституционной идею урезать права "квазиказначеек"

PGNiG в ответ на иск "Газпрома" подала встречный иск о снижении цены

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз

ВТБ повышает ставки по вкладам физлиц перед пятничным решением ЦБ

ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney

США в январе получили профицит бюджета впервые с сентября 2019 года

Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов

Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });