Источник сообщил, что льготы в "Платоне" для газомоторных машин обсудят в середине года

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Профильные министерства в течение года проанализируют эффективность льготной тарификации газомоторных грузовиков массой более 12 тонн в госсистеме "Платон", сообщил источник, знакомый с планом мероприятий стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Из документа следует, что соответствующие задачи со сроком исполнения во II-III кварталах текущего года поставлены Минтрансу, Минпромторгу и Минэнерго.

Ввести преференции для газомоторного транспорта министерствам поручил вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания в Набережных Челнах в начале декабря.

Источник, знакомый с содержанием документа, говорил "Интерфаксу", что Борисов поручал Минтрансу проработать вопрос установления льгот при оплате проезда в госсистеме "Платон" и оплате проезда по платным дорогам для владельцев грузовиков на метане. Минпромторгу было поручено представить предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию программы поддержки спроса на колесные транспортные средства, использующие газ в качестве моторного топлива, до 10 млрд рублей в год до 2030 года, в том числе проработав источники финансирования. Министерству энергетики было поручено подготовить предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию программы по переоборудованию техники до 3 млрд рублей в год до 2030 года, также проработав источники финансирования.

Тариф "Платона" планомерно повышался с момента запуска госсистемы в конце 2015 года. На этапе подготовки ее работы предполагалось, что за проезд по федеральной автодороге общего пользования с большегруза будет взиматься плата в 3,73 рубля/км. Однако после массовых акций протеста дальнобойщиков и негативной реакции бизнеса был введен так называемый льготный тариф в 1,53 рубля/км, который с тех пор вырос до 2,54 рубля/км.

Дискуссии о необходимости приостановить работу "Платона" возобновлялись перевозчиками весной 2020 года, когда отрасль оказалась под давлением масштабных локдаунов. Однако приостановки госсистемы не произошло.

Предыдущий глава Минтранса Евгений Дитрих в мае 2020 года заявлял, что "платеж платоновский, вопросы по транспортному налогу - они для потенциала перевозок решающего значения не имеют". "То есть, они на перевозку критическим образом не влияют. У тех, кто свою экономику видит четко, вопросов по какой-то там отмене не возникает", - говорил министр транспорта журналистам.