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В ВЭБе задумались о продаже миноритарной доли в "Русале"

В ВЭБе задумались о продаже миноритарной доли в "Русале"
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В ВЭБе задумались о продаже своей доли в "Русале".

"С учетом ситуации на рынке цена на алюминий достигает исторических максимумов. Мы всерьез рассматриваем возможность реализации нашего пакета в соответствии с утвержденными корпоративными процедурами в рамках действующего законодательства и в интересах развития компании UC Rusal", - сказала РБК исполнительный директор ВЭБа Екатерина Серебрянникова.

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"Такая сделка не должна негативно повлиять на стоимость акций компании", - отметила она.

ВЭБ приобрел 3,15% "Русала" за $660 млн (19,8 млрд рублей по тогдашнему курсу ЦБ) во время IPO компании в Гонконге $660 млн в январе 2010 года. Сообщалось, что тогда в капитал "Русала" вошли 229 новых инвесторов, а самый большой пакет приобрел ВЭБ.

Источник РБК, близкий к топ-менеджменту ВЭБа, сказал, что с тех пор доля госкорпорации в "Русале" не менялась.

Вопрос о продаже 3,15% акций "Русала" поднимался неоднократно. Например, в 2014 году, когда обсуждались источники для докапитализации ВЭБа, столкнувшегося с финансовыми проблемами. Также о возможности реализации этой доли ВЭБ говорил в 2016 году.

Основным акционером "Русала" (57%) является En+. Sual Partners Виктора Вексельберга владеет 25,72% "Русала". Free float "Русала" - 17,4%.

ВЭБ Русал Екатерина Серебрянникова Гонконг En+ Sual Partners

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