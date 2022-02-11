За электронику в ответе: Минцифры предлагает ввести обязательства для поставщиков при реализации "сквозных" проектов

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры предложило доработать правила реализации "сквозных" проектов в области радиоэлектроники, дополнив их механизмом субсидиарной ответственности поставщика в случае возврата средств. На этой неделе ведомство опубликовало на портале нормативных актов соответствующий проект постановления правительства.

Предлагаемые изменения "позволят в явном виде закрепить участие поставщиков продукции радиоэлектронной промышленности в реализации "сквозных" проектов и механизмы их ответственности в рамках общей реализации проектов", отмечается в пояснительной записке к документу.

Как пояснили "Интерфаксу" в Минцифры, опыт проработки "сквозных" проектов в прошлом году показал высокую значимость поставщиков для исполнения инициатив. "Фактически его значимость при реализации проекта сравнима со значимостью якорного заказчика. Поэтому предложено сделать ключевого поставщика официальным участником реализации проекта, в том числе и в части ответственности", - заявили в ведомстве.

Как следует из проекта, "ключевым поставщиком" может быть признано юридическое лицо - налоговый резидент РФ, "являющееся производителем (поставщиком) российской продукции радиоэлектронной промышленности, внедряемой в качестве основной продукции в рамках сквозного проекта".

Документ также обязывает заказчика - получателя субсидии Минпромторга - достигнуть с ключевым поставщиком соглашения об ответственности последнего в случае срыва контракта. Так, расторжение договора о реализации "сквозного" проекта между заказчиком и Минпромторгом по вине поставщика повлечет его ответственность по обязательствам заказчика в объеме субсидии, которую нужно вернуть. Кроме того, сведения о ключевом поставщике подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

В Минпромторге "Интерфаксу" пояснили, что инициатива внесения изменений исходила со стороны Минцифры в рамках предложений по доработке механизма финансирования "сквозных" проектов. В ведомстве также связали нововведения с необходимостью обеспечить приоритет российской продукции, "в том числе и при её закупках".

"Для исключения возможных злоупотреблений со стороны производителей необходимо также введение дополнительной ответственности за срывы закупок, когда Минпромторг отказывает заказчикам в возможности закупки иностранной электроники по предложениям производителей, а производители в таких закупках не участвуют", - пояснили в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве также указывают, что нужно дополнительно разработать порядок формирования справедливой цены закупки, подпадающей под нацрежим, поскольку "не всегда стоимость отечественной продукции находится на уровне иностранных аналогов".

"Помимо этого необходимо уделить внимание условиям контрактов на поставки электроники - в них необходимо предусматривать разумный срок для поставки продукции (зачастую указываются крайне сжатые сроки поставки - 5-10 дней)", - отметили в пресс-службе Минпромторга.

В "Росатоме", выступающем одним участников реализации механизма "сквозных" проектов, "Интерфаксу" сообщили, что поддерживают изменения. "Это дает дополнительную гарантию для выполнения условий договора и снижает риски расторжения соглашения между Минпромторгом и "якорным заказчиком" в случае недостижения результата", - прокомментировал представитель компании. В госкорпорации также выразили уверенность, что "при разработке постановления правительства будет проведена соответствующая юридическая экспертиза этого документа, и будут устранены все возможные риски и несоответствия".

Группа риска

По мнению исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, предлагаемая норма повышает ответственность поставщика и безопасна для тех, кто нацелен на внедрение отечественных решений. "Она будет работать в пользу тех поставщиков, кто стратегически ориентирован на внедрение российских программ и аппаратных платформ. Если компания разрабатывает и внедряет оборудование на основе российских микросхем и с использованием российских систем, то у нее таких рисков не возникает", - заявил Покровский "Интерфаксу".

При этом, указывает эксперт, риски могут появиться, если в процессе реализации проекта ужесточаются требования к поставляемой продукции. Так, предлагаемая Минпромторгом "балльная" система оценки уровня локализации компьютеров и периферийных систем предусматривает ежегодное увеличение "проходного" балла для признания продукции российской. В результате продукция поставщика уже в процессе исполнения контракта может оказаться иностранной.

"В этом случае заказчик должен вернуть субсидию и выплатить штраф Минпромторгу. Получается, что заказчик теперь будет перекладывать часть этой ответственности на ключевого поставщика. Как именно это будет происходить, в документе не уточняется", - пояснил Покровский.

В свою очередь, представители Минцифры прямо не ответили на вопрос, будет ли считаться существенным нарушением условий договора недостаточный уровень локализации продукции. В ведомстве сообщили, что основанием для расторжения договора между заказчиком и поставщиком может быть уклонение от исполнения договора, неоднократные нарушения условий и "некоторые иные причины, являющиеся в соответствии с законодательством основанием для включения исполнителей в реестр недобросовестных поставщиков".

О "сквозных" проектах

"Сквозные" проекты призваны создавать максимально полную вертикально-интегрированную цепочку производства отечественной электронной продукции - от материалов до конечных сервисов - и обеспечить массовый спрос на российские микросхемы. Такие проекты могут претендовать на государственные субсидии и позволят перевести российские госкорпорации на отечественные микросхемы, а также развить импортозамещение.

В ноябре правительство РФ закрепило само понятие "сквозных" проектов, утвердило регламент выдачи российским организациям субсидий на покрытие части затрат, связанных с разработкой и производством отечественной радиоэлектроники. Кроме того, утвержденное правительством постановление определило правовой статус понятия "якорный заказчик".

Принятый порядок предписывает называть "сквозными" любые проекты, в которых якорным заказчиком выступает компания с численностью персонала более тысячи человек

Тогда опрошенные "Интерфаксом" эксперты разошлись в оценках нововведения. Одни утверждали, что сквозные проекты минимизируют риски фейковых инициатив и помогут максимально локализовать разработку и производство как программно-аппаратных комплексов в целом, так и их отдельных элементов. Другие не согласились с предложенным механизмом отбора проектов из-за опасений, что преимущество получат только крупные компании.