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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Минпромторг в 2023 году расширит балльную систему оценки локализации в электронике

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует распространить балльную систему оценки уровня локализации радиоэлектроники на другие ее отрасли, в том числе фотонику и медицинскую технику, сообщил замглавы министерства Василий Шпак.

"В течение 2023 года планируется введение бальной системы на продукцию отрасли фотоники и светотехники, медицинской техники, электронной компонентной базы и иной продукции", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Интеллект машин и механизмов".

С сентября балльная система заработала для вычислительной техники.

Цель балльной системы оценки, по словам замминистра - "повысить эффективность применения механизма локализации промышленных производств и дифференцировать предоставление господдержки, стимулирование выполнения конкретного перечня технологических и производственных операций".

В сентябре правительство утвердило балльную систему оценки уровня локализации производства радиоэлектроники, включая компьютеры и печатные платы, в дополнение к ранее действовавшей адвалорной (зависящей от доли иностранных комплектующих в стоимости конечной продукции). Балльная система учитывает "вес" технологических операций в процессе создания устройств и позволяет ввести их двухуровневую оценку при проведении госзакупок с учетом страны происхождения процессоров.

Балльная система вводится для 20 видов радиоэлектронной продукции, в том числе для компьютеров, мониторов и проекторов, принтеров и сканеров, печатных плат, кассовых терминалов, банкоматов, сканеров штрихкодов и т.п.

Минпромторг Василий Шпак
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