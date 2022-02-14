Blackstone купит австралийского оператора казино Crown Resorts за $6,3 млрд

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная компания Blackstone Inc. покупает австралийского оператора казино Crown Resorts Ltd. за 8,9 млрд австралийских долларов ($6,3 млрд), сообщила пресс-служба оператора.

Blackstone заплатит акционерам компании 13,1 австралийского доллара за акцию. Голосование среди акционеров по сделке пройдет во втором квартале 2022 года. Сделка также подлежит одобрению со стороны регулирующих органов.

Blackstone не в первый раз пытается купить Crown Resorts. Инвесткомпания впервые выдвинула предложение в марте прошлого года, тогда оно составило 11,85 австралийского доллара за акцию. Затем Blackstone повышала цену несколько раз.

Текущая оценка компании представляет премию в 32% к цене акции Crown Resorts в 9,9 австралийских доллара на закрытие торгов 18 ноября, когда Blackstone увеличила предложение до 12,5 австралийского доллара за акцию.

Котировки акций Crown Resorts поднялись на 2,02%, до 12,64 австралийского доллара на торгах в Австралии в понедельник.