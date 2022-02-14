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Золото подорожало до максимума за три месяца из-за геополитики

Золото подорожало до максимума за три месяца из-за геополитики
Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость золота подскочила до максимума за три месяца из-за повышенного спроса на защитные активы на фоне опасений инвесторов, что Россия может напасть на Украину.

Апрельские фьючерсы на золото подорожали на 1% в ходе торгов на бирже Comex, до $1862 за унцию.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу заявил, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине.

В субботу состоялся телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, но он не смог ослабить напряженность, отмечает агентство Bloomberg. Байден исключил возможность направления на Украину американских солдат, но пригрозил Москве масштабными санкциями в случае вторжения.

Рынки реагируют на геополитические риски "уходом в активы "надежной гавани", и такая динамика активно поддерживает драгоценный металл", сказал старший рыночный аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

Однако рост цен на золото сдерживается укреплением доллара, который также считается надежным активом, плюс получает поддержку за счет ожиданий скорого повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), добавил аналитик.

Тем временем мартовские фьючерсы на серебро в понедельник подскочили в цене на 2,1% - до $23,86 за унцию.

Украина США ФРС США

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